Rózsa Sándor szellemét is megidézik Majsán

„Minden csárdának szüksége van egy betyárra, az idegenforgalomnak pedig a legendákra.” Mindezek tükrében idézték meg négy évvel ezelőtt Rózsa Sándor szellemét a majsai Lópofa Csárdában. Azóta minden év júliusában megemlékeznek a „csárda betyárjáról”, akinek tiszteletére szobrot is állíttatott a csárdatulajdonos Jonathermál Zrt.

A betyárok mai követői is összegyűlnek ilyenkor, hiszen egykoron maga Rózsa Sándor és szintén híres cimborája, Veszelka Imre vagy éppen a Bogár fivérek is portyázgattak a környéken. A népemlékezet sok mindent megőrzött a hozzájuk kötődő legendás történetekből. Mint azt sokan vallják: a bujdosó szegénylegényekből betyárrá váltak között akadtak valódi szabadságharcosok is, de akik a haszon reményében gyilkoltak, azok nem igazi betyárok, hanem haramiák voltak.

Június 20-án, szombaton délután minden betyárt és betyárkodni vágyó érdeklődőt is várnak a gyógy- és élményfürdő melletti Lópofa Csárda udvarába, ahol Rózsa Sándor fából faragott szobránál gyülekeznek a környékbeli betyárok, hogy leróják tiszteletüket a „betyárkirály” előtt.

A megemlékezést követően a közönség megnézheti a Kajár­péci Vízirevü társulatának előadását, a Nyilvános akasztás avagy Sobri Jóska színre lép című vásári drámát.

Természetesen a betyárok azt is bemutatják a közönségnek, hogy miként kezelik fegyvereiket, amik közül a karikás ostor forgatását bárki kipróbálhatja.

Az izgalmaktól sem mentes bemutatókat követően a Kikindai Betyárok zenekar szórakoztatja a betyártalálkozó résztvevőit a majsai csárdában.