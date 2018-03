A Petőfi Nyomdában elhivatott szakembereket képeznek

A gyakorlatorientált, azaz duális képzés egyaránt előnyös a tanulók és a cég számára. Tökéletesen tükrözi ezt a kecskeméti STI Petőfi Nyomda szakmai oktatása is, a velük tanulószerződésben álló hallgatók tanulmányaikat követően kiválóan megállják helyüket a munka világában, a nyomda különböző részlegein.

A Petőfi Nyomda több mint 170 éves múltra tekint vissza, stabilitása kimagasló. A cég vállalatfilozófiájának fontos pillére a munkatársak megbecsülése és a folyamatos technológiai fejlesztés. A jó szakember felbecsülhetetlen és elengedhetetlen, így a vállalat mindig is aktívan részt vett a jövő nemzedékének szakmai oktatásában. Jelenleg is tanulók sokasága sajátítja el a szakmai alapokat a nyomda szakembereitől.

– Kiemelten fontos elvárásunk a duális hallgatóktól, hogy a jelentkezésnél ne csak egy lépcsőfoknak tekintsék a céget, hanem hosszú távon is el tudják magukat képzelni a nyomdában – hangsúlyozta Gömöri Ferenc, az STI Petőfi Nyomda Kft. HR-vezetője. – Ehhez igyekszünk fejlődési lehetőséget is biztosítani számukra. Nemcsak a bérszínvonalunk messze a magyar átlag feletti, de kiemelkedő a cafeteria­rendszerünk, a szaktudásunk és az a vállalati környezet, amelyben dolgozhatunk.

A másik oldalról a cégnek is előnyökkel jár a képzés, hiszen elhivatott diákokat tudunk bevonni a nyomdánk vérkeringésébe. Ha a diák elfogadja a szerződést, teljesül a duális képzés lényege, azaz a vállalatok közreműködésével a munkaerő­piaci igényeknek megfelelő, diplomás szakembereket bocsátanak ki a felsőoktatási intézmények. Minden vállalat célja az, hogy úgy tudjanak megfelelő szakembereket képezni, hogy ne éles helyzetben, adott esetben sok hibát vétve tanulja meg a napi feladatokat a munkavállaló. A duális hallgatók kiválasztását a Petőfi Nyomdában minden esetben Assessment Center előzi meg, amely során három feladatot és egy tesztet kellett minden jelentkezőnek megoldania. Az első 3 félév a tanulásról szól, majd a 4. félévtől már az elsajátított tudást felhasználva be tud segíteni egy-egy területen a hallgató.

A diákoknak biztosítunk nyelvi képzést, különböző szakmai oktatásokat és mindezért 7 féléven keresztül fizetést is kapnak. Természetesen terveink között egyértelműen szerepel, hogy a képzés végén munkalehetőséget is biztosítunk gyakornokainknak, hiszen a duális képzés végére egy olyan munkavállalót nyer a Petőfi Nyomda, aki készen áll egy adott pozícióra – tette hozzá Gömöri Ferenc.

Hogyan látja mindezt a hallgató. A 21 éves Csordás Péter műszaki menedzser szakos duális hallgató a kecskemé­ti Neumann János Egyetem GAMF karán. Duális gyakorlatát immár harmadik éve a Petőfi Nyomdában tölti, jelenleg annak németországi anyacégénél.

– A nyomda gyakorlati képzés rendszerének kidolgozását mentorunknak, a nyomda technológusának köszönhetjük. Eszerint az első három gyakorlati időszakot a nyomdaipari elméleti ismeretek elsajátításával, valamint a nyomda összes részlegének megismerésével töltöttük. Emellett a termelés folyamatába is belekóstoltunk, amennyire ennyi idő alatt csak lehetséges volt – részletezte Csordás Péter.

– A gyakorlatok végén a megszerzett tudásról a Petőfi Nyomda Kft. ügyvezető igazgatójának prezentáció keretében adtunk számot. A harmadik periódus végén eldönthettük, hogy melyik részleg gyakornokaként szeretnénk tölteni a következő, 14 hetes nyári gyakorlatot. Nekem az addigi tapasztalatok alapján a minőségbiztosítás nyerte el leginkább a tetszésemet, így azt választottam. A cég rendkívül nagyvonalúan támogatja a szakmai előmenetelünket. Hogy egy példát hozzak, szakmai idegennyelv-­órákat vettem angol és német nyelvből is.

Mivel a Petőfi Nyomda egy német tulajdonú cég, úgy gondoltam, összehozom a képzésemet egy év ún. „duális Erasmusszal”. Szerencsére a nyomda maximálisan támogatja az elképzelésemet, így már negyedik hónapja Németországban tanulok egy német egyetemen, valamint dolgozom a nyomda anyacégénél. A rendszer ugyanaz, mint otthon, azaz egy szemeszter az egyetemen, majd egy gyakorlati periódus, csak mindez németül. A diploma megszerzése után mindenképpen a Petőfi Nyomdában szeretnék elhelyezkedni – mondta végezetül Péter.

Vezető szerepben Kelet-Közép Európában

A világhírű STI csoporthoz tartozó Petőfi Nyomda nyomtatott és hajtogatott kartont, illetve hullámkarton dobozokat és tekercses öntapadó címkéket gyárt. Éves termelése 30 ezer tonna hajtogatott kartondoboz és 10 millió négyzetméter öntapadó címke. Ezzel a volumennel vezető csomagolóanyag-gyártó üzemmé lépett elő Kelet-Közép-­Európában. Jelenleg közel 600 dolgozónak nyújt biztos megélhetést. A munkatársak megbecsülése megmutatkozik a versenyképes jövedelemben és a kimagasló béren kívüli juttatásokban. A cég nagy hangsúlyt fektet a technológiai fejlesztésekre, melyek elengedhetetlenek a minőségi és hatékony munkavégzéshez.