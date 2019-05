Országos Hadikultúra és Military Fesztivál lesz a hétvégén Kunszálláson

Hatodik alkalommal rendezi meg az Országos Hadikultúra és Military Fesztivált a hétvégén Kunszálláson a Somogyi Lovas Szabadidő Központban a HMFEST Military Hagyományőrző és Szabadidő Egyesület. A nagyszabású, páratlan eseményen számos kuri­ózummal várják a hadikultúra szerelmeseit. Az ingye­nes rendezvény részleteiről Kovács Imre fő szervező, Kunszállás polgármestere számolt be hírportálunknak.

A magyar hadviselés múltját, jelenét és jövőjét is megismerhetik az érdeklődők június 1–2. között a kunszállási Military fesztiválon, ahol hadi hagyományőrzők autentikus módon, interaktív formában mutatják be a különböző történelmi korok katonai életét, a katonák viseleteit, fegyvereit. Bemutatják, milyen volt az élet távol a laktanyákban, a frontvonalakon és a csatatereken. A megelevenedő történelem által játszva tanulhatják meg történelmünket a fiatalok – nyilatkozta lapunknak Kovács Imre. Elmondta, a fesztivál ünnepélyes megnyitója szombaton délelőtt fél 11-kor lesz. Köszöntőt mond többek között Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke és dr. Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Ezt követi a hadi hagyományőrzők és gépesített alakulatok díszszemléje és felvonulása.

Kovács Imrétől azt is megtudtuk, hogy idén is számos újítással készülnek, így például mindkét napon kaszkadőrök közreműködésével látványos második világháborús csatajelenetet mutatnak be, még egy repülőgépet is „lelőnek” a harctéren. A katonai parádén a német–­magyar és az orosz–­amerikai hadsereg főhadiszállására is betekinthetnek az érdeklődők – részletezte a fő szervező.

A fesztiválon idén is lesznek tankok, tüzérségi járművek, páncélozott és kétéltű járművek, autók, terepjárók, kerékpárok és motorkerékpárok, híradós és haszongépjárművek. A rendezvényre több mint száz 20. századi felújított katonai jármű érkezik Európa több országából. Az ország különböző tájairól érkező úgynevezett RC-modellezők felső kategóriás modelljeikkel tartanak látványos bemutatókat. A külön erre az eseményre felépülő airsoft bázis élethű fegyverekkel, szituációs lőgyakorlatokkal várja majd az érdeklődőket. A látogatók különböző előadásokon bővíthetik a katonaélettel kapcsolatos ismereteiket. Így például megismerhetik a Tanácsköztársaság, vagy a Horthy-­korszak történelmét. Akik pedig nosztalgiára vágynak, azok este tábortűz és muzsikaszó mellett eleveníthetik fel sorkatonai élményeiket. A legkisebbeknek a Military gyermeknappal és meglepetésekkel kedveskednek a szervezők.

Kovács Imre arról is beszámolt, hogy a Magyar Honvédség évről évre nagyobb szerepet vállal a rendezvény megszervezésében, hiszen ez az esemény jó alkalom arra, hogy népszerűsítsék a katonai hivatást. A fő szervező arra is felhívta a figyelmet, komoly előkészületek előzték meg a katonai parádét, a résztvevők biztonságára pedig több mint húsz, rádiókkal ellátott biztonsági őr vigyáz mindkét napon.

A részletes programok a hmfest.hu oldalon találhatók.