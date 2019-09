Népszerűek az otthonteremtési támogatások

Már két hónapja igényelhető a Babaváró támogatás, de az érdeklődés töretlen a termék iránt; az első két hónapban több mint 18 ezer család igényelte a kölcsönt az OTP Banknál, amelyből már több mint 8 ezret folyósított is a hitelintézet. Az igényléseket elsősorban Budapesten és környékén nyújtották be, de Magyarország északi régióiban is komoly az érdeklődés.

A Babaváró támogatás olyan szabad felhasználású kölcsönt kínál a fiatal házaspároknak maximum 10 millió forintig, amely a teljes futamidőre, maximum 240 hónapra kamatmentessé válik, ha öt éven belül megszületik az első gyermekük. Ekkor a család kérheti a törlesztés szüneteltetését három évre, amivel a futamidő is meghosszabbodik. Ha viszont megszületik a második és harmadik gyermek is, a fennmaradó tartozást gyermekvállalási támogatás formájában átvállalja a kormány. A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk. „Az OTP Bank az állami támogatások szakértőjeként sokéves tapasztalattal rendelkezik a Babaváró kölcsönhöz hasonló termékek közvetítése kapcsán. Szakértő kollégáink országszerte, közel 400 fiókban várják az érdeklődőket. Az ügyfeleink gyors és papírmentes ügyintézésre számíthatnak, a Babaváró kölcsönt átlagosan néhány napon belül folyósítjuk” – emelte ki Balogh Tamás, az OTP Bank Dél-alföldi Régiójának lakossági ügyvezető igazgató-helyettese. Ugyancsak július elejétől érhetők el a Családok Otthonteremtési Kedvezményének újabb formái, a falusi és használt CSOK-hitel. A falusi CSOK külterületen lévő tanya, birtokközpont esetében bárhol, belterületen belül pedig közel 2500 kistelepülésen lévő lakásra igényelhető. Ez a vissza nem térítendő támogatás lakásbővítésre és/vagy korszerűsítésre fordítható, akár a használt lakás vásárlására igényelt kölcsönnel együtt is. Vásárlással egybekötve a falusi CSOK összege szintén maximum 10 millió forint lehet. Fontos kitétel, hogy vásárlásra kizárólag a támogatás fele fordítható, a fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani. Használt lakás korszerűsítésére vagy bővítésére 3 vagy több gyermek esetén maximum 5 millió forint igényelhető. Kamattámogatott hitel is kérhető a falusi CSOK mellé, amelynek összege 3, vagy több gyermek esetén akár 15 millió forint is lehet. Szintén fontos változás, hogy már használt lakás vásárlására is felhasználható a kedvezményes, akár a teljes futamidőre rögzített, fix kamatozású kölcsön. Korábban ezt a kamattámogatást csak új lakóingatlan építésére vagy vásárlásra lehetett igényelni. Tekintve, hogy az ingatlan tranzakciók több mint 90 százaléka a használt lakások piacán zajlik, ez óriási segítséget jelenthet a családok számára. Igénylés előtt érdemes felkeresni az OTP Bank honlapját (www.otpbank.hu), vagy felhívni a hitelintézet telefonos ügyfélszolgálatát, ahol a hitelintézet munkatársai tájékoztatást adnak, de akár időpont is foglalható a fiókokba. Az OTP Bank tanácsai a Babaváró kölcsön igénylése előtt állóknak: Már kiállított TB igazolással érkezzenek a bankfiókba.

Ha már túl van a feleség a terhesség 12. hetén, akkor hozza magával a terhes-gondozási kiskönyvét (orvosi pecsét és aláírással).

A következő azonosító dokumentumokat ne hagyják otthon: Érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány Lakcímkártya magyarországi állandó lakcímmel és személyi azonosító számmal Adókártya , mely tartalmazza az adóazonosító jelet Ha az elmúlt 3 hónapban nem az OTP Banknál vezetett bankszámlára érkezett jövedelmük , 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás, vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonat szükséges Tájékozódjanak előzetesen az OTP Bank honlapján, a jogosultságról, szükséges dokumentumokról.

Kalkulálják ki előzetesen a törlesztő részletet az OTP Bank kalkulátorával.

Kérdés esetén érdemes felkeresni az OTP Bank honlapját, vagy felhívni a hitelintézet telefonos ügyfélszolgálatát, ahol további tájékoztatást adnak a munkatársak és időpont is foglalható.