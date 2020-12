Nehéz időszak áll mögöttünk, a jövő év könnyebb lehet

Az évtized legrosszabb éve az idei. A Covid–19-járvány és a nyomában járó gazda­sági válság mennyire viselte meg a 14 ezres várost? Egyebek mellett erről beszél­gettünk Domonyi László­val, Kiskőrös polgármesterével.

A rendszerváltást követően talán nem is volt olyan válság, amely egyszerre fenyegette az emberek egészségét és a megélhetését is. Hogyan érinti a jelenlegi helyzet Kiskőröst? Erről kérdeztük Domonyi László polgármester.

– Olyan ismeretlen helyzettel találtuk szemben magunkat tavasszal, amire eddig nem volt példa. Alaposan átgondoltuk az intézkedéseket, és a tavaszi védekezésünk így sikeres és eredményes volt. Kiskőrös vírusfertőzési gócként tavasszal nem volt említhető. A gazdaságunkat viszont alaposan érintette a vírusválság. Az elmúlt 10 évben talán az idei az egyetlen olyan év, amikor az iparűzési adó jelentősen csökkenni fog. Szerencsére tragikus gazdasági válság nem történt, de a vendéglátóipari egységek és az ott dolgozók érezték meg a legjobban a helyzetet. A fürdőnk bezárása jelentősen érintette az önkormányzatot is, mivel éppen ebben az évben vette át az önkormányzat az üzemeltetést, így most mi „érezzük” ennek a hátrányát. A városban meghatározóak a Németországba exportáló cégek, a vezetőik azt mondják, hogy a megrendelések csökkentek. Ez szomorú, ami azonban örömre ad okot: jó gondolkodásúak és gazdasági szemléletűek a cégvezetők, akik azonnal reagáltak a helyzetre. Maximálisan dolgozóbarát intézkedéseket hoztak. A munkanélküliség talán ennek köszönhetően markánsan nem jelentkezett a városban. Ezt a saját hasznuk terhére tették a tulajdonosok. Ahogy mondtam, a város iparűzésiadó-bevétele csökken majd, de reméljük, nagy gazdasági válság nélkül átvészeljük ezt a helyzetet – mondta Domonyi László polgármester.

– Mekkora lehet a kiesés?

– Úgy 200 milliós csökkenéssel számolunk. Tavaly 960 milliót fizettek be a vállalkozóink, most úgy 780 millió forint körül várjuk a bevételt.

– Arról tudnak-e, mennyi vírusfertőzött volt és van a városban?

– Sajnos nem. Az őszi helyzetben már nem vagyok olyan optimista, mint tavasszal. Kiskőrösön erőteljesen terjed a vírus, ahogy az országban is. Az időseket talán még tudjuk védeni. Két általános iskolában részlegesen digitális oktatásra kellett átállnunk. A peda­gógusok körében is gyorsan terjedt a kór. Érezhető nálunk is, hogy lazábban kezeljük a vírusfertőzést, mint tavasszal. Még mindig hallani olyan hangokat, hogy ki lehet játszani az intézkedéseket, hogy a gazdasági hasznuk egyeseknek ne csökkenjen.

– A piacon nem lesz bezárás?

– Nem lesz, de mi már a járvány fokozatos emelkedésekor, a kormányzati intézkedéseket megelőzően, szep­temberben úgy döntöttünk, hogy kötelező ott szájmaszkot viselni és a kézfertőtlenítést elvégezni. Ha nagyobb tömeg jelenik meg, akkor csak szakaszosan engedik be az embereket. Most úgy tűnik, hogy a piacon megjelenő termékek mennyisége a téli időszakra történt átállással lecsökkent.

– Milyen beruházásokat adtak át, amelyek igazán fontosak a közösség számára?

– A víztározót néhány hete adtuk át, amelyet a közönség örömmel fogadott. Sétálni, mozogni, kutyát sétáltatni sokan látogatnak az új tóhoz. Azt tudom ígérni, hogy a jelenlegi környezet még szebb lesz hamarosan a parkosítás következtében. Igazi szabadidőközpontot építünk ki. Viszont a vízelvezető rendszernek vannak hibái. Ha egyszerre óriási csapadék zúdul le, nem megfelelő intenzitással viszi el a vizet az új tározó és a hozzá tartozó csatornarendszer a városból. A következő uniós ciklusban anyagi erőt fordítunk ennek a tökéletesítésére. Fontos megemlíteni az óvoda építését, amelyet márciusban adunk át. Az Izsáki útra tervezett kerékpárút építésének a közbeszerzési eljárása jól halad. Ezt május végéig remélhetőleg átadjuk. A piac­csarnok közbeszerzése és a szerződéskötés az idén még megtörténik. Látható, hogy a sokéves előkészítő munka meghozta a gyümölcsét.

– Kezdődik a következő hétéves TOP-os tervezés. Milyen elképzeléseik vannak?

– A belvízelvezető rendszert, ahogy mondtam, tovább fejlesztjük. A piaccsarnok mellett a szabadtéri piac és a parkoló a következő ciklusban lesz kész. A tervek a rendelkezésre állnak. Remélem, hogy már márciusban beadhatjuk a megyei vezetésnek az igényeinket. Az okosváros-fejlesztéseket szeretnénk továbbvinni. Más kisebb beruházásokat is indítunk. Energetikai beruházásokat, utakat és járdákat építünk a városban. Nagy lehetőség a következő hétéves ciklusban a fürdő felújítása, amelynek előzetes tervei szintén megvannak. Ha ez megvalósul, akkor önmagában egy nagy korszakot jelent majd a kiskőrösiek életében. Eddig sok elképzelést sikerült megvalósítanunk. Így például megépült a szakorvosi rendelő, a főtér is újjászületett, sok energetikai korszerűsítést végeztünk, illetve a kerékpáros infrastruktúra is óriási fejlesztésen ment keresztül. Ha a fürdőt átépítjük, akkor több évtizedes álmot valósítunk meg.

– Milyen lesz a fürdő?

– A legfontosabb: a tervezőktől azt kértem, hogy megfelelő léptékű, könnyen üzemeltethető, de modernnek kell lennie. Ezt kell a tervezőknek figyelembe venni. Mi nem akarunk a legnagyobbak lenni. Mi ezt a térséget akarjuk kiszolgálni. Szeretnénk, ha a Paks II. erőmű építésére érkező tízezer ember hozzánk gyakran ellátogatna. Kalocsán termálvíz nincs, igaz, Pakson szép fürdő működik. Ha megépül a kalocsai híd, akkor jó minőségű termálfürdővel fogadhatjuk a hozzánk érkező vendégeket.

– Két év múlva ünneplik a város nagy szülöttének, Petőfi Sándor születésének a 200. évfordulóját. Mit terveznek?

– A Petőfi 200 programsorozat keretében a város, a megye az ország, sőt, az egész Kárpát-medence emlékezik Kiskőrös szülöttére. Azt hallottuk, hogy a kormány méltón szeretné ünnepelni. Mi pedig ebben az országos programban a megyével együtt komoly szerepet szeretnénk kérni.

– Amikor Kiskőrös betelepítésének 300. évfordulójára készültek, akkor egy bizottság egy évvel korábban megtervezte az ünneplést. Hogy áll a Petőfi 200 forgatókönyve?

– A helyi bizottság már megalakult, gyakorlatilag kész az ünnepi forgatókönyv is. Rideg László megyei önkormányzati elnökkel folyamatosan egyeztetünk, hiszen természetszerűleg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is koordinációs szerepet kíván kapni az országos programban. Ezért egyeztetünk a rendezvények tekintetében a megyével és az országos programbizottsággal. Irodalmi műsorokat szervezünk, lesz múzeumfelújítás, és egyéb programokat fogunk rendezni.

– A laktanyából 16 éve költöztek ki a katonák. Folyamatosan romlik az épületek állaga. Mit lehet tenni?

– Font Sándor országgyűlési képviselő elképzelése szerint az ingatlan területén a magyarok nemzeti parkját lehetne felépíteni, mely egy igazi turisztikai látványosság lehetne. A konkrét terveket várjuk ezzel kapcsolatosan. Nagy jelentőségű beruházás lenne nemcsak nekünk és Bács-Kiskunnak, de az egész Kárpát-medencei magyarság számára is. Olyan magyar nemzeti park, ahol a mi történetünket színesen, izgalmasan be lehet mutatni. Ha ez esetleg nem valósulna meg, akkor jön a B terv. A honvédelmi miniszterrel tárgyalunk, aki nem zárkózott el attól, hogy a városé legyen a laktanya gazdaságfejlesztési és egyéb önkormányzati célok megvalósítására.

– Nem teher ez?

– A város elbírná, nagy örömmel vállaljuk ennek a terhét is. Átgondoltuk, átszámoltuk a kiadásokat, szükségünk van rá.

– Az őszi nagy rendezvények jól sikerültek. A szüreti mulatság, a mezőgazdasági expó, a Dutra-találkozó után nem robbant be a járvány.

– Utólag azt mondom, örülök, hogy megtartottuk a rendezvényeket. Nagyobb volt a sikerük, mint vártuk. Azt is érzékeltük, hogy a rendezvények a vírus terjedésében nem játszottak szerepet. A pesszimistáknak nem lett igazuk, hogy megugrik a fertőzöttek száma. Nem így történt. A szeptember volt az utolsó olyan időszak, amikor ezeket a rendezvényeket még megtarthattuk. Az októberi Kakasfőző Fesztivált már csak online keretek között szerveztük meg. A helyi televízió egyenes adásban közvetített különböző helyszínekről. Ezzel az egyedülálló kezdeményezéssel meg tudtuk mutatni az országnak ezt az egyébként nagyon népszerű helyi rendezvényt.

– Az adventi ünnepi időszak sok embert szokott kicsábítani a főtérre. Nem hiányzik a tömeg?

– A Kiskőrösi Televíziónak köszönhetően online keretek között történt az első gyertyagyújtás. Elhangzott az igehirdetés a választott egyház képviseletében, volt egy önkormányzati képviselői köszöntő és gyertyagyújtás a város ádventi koszorúja mellől, illetve egy közismert kiskőrösi polgár az otthonában oszthatta meg gondolatait a nézőkkel. A vírusjárvány miatt most nincs adventi vásár, kórustalálkozó, sem pedig Petőfi-­szilveszter. Ez egy ilyen év. Elzárkózás, visszafogottság és türelem jellemzi a hideg hónapokat. Az évet lezáró módon de­cember 31-én Petőfi Sándor szülőháza előtt megtartjuk szűk körben a hagyományos koszorúzást, én pedig elmondom a hagyományos serleges fogadalmat. Berekesztjük ezt a szomorú évet és reményekkel teli indulunk neki az újnak – mondta végül Domonyi László, Kiskőrös polgármestere.