Minden külföldről hazautazót érintenek a szigorodó növényegészségügyi előírások

Az Európai Unió tagállamai a 2019. december 14-től alkalmazandó szigorúbb szabályozással az utazóktól is felelős magatartást várnak el a növénykárosítók terjedésének megakadályozása érdekében. Az új előírások a növények, növényi termékek kis mennyiségű, saját célú behozatalát is korlátozni fogják.

A nem Európai Uniós országokból, vagy egzotikus tájakról származó, természetben gyűjtött, piacon, üzletben vásárolt, ültetésre szánt növényekkel és termésekkel (zöldség, gyümölcs) olyan, Hazánkban nem honos növénykárosítók jelenhetnek meg, melyek komoly gazdasági és természeti károkat okozhatnak.

A lehetséges következmények érzékeltetésére jó példa a Xylella fastidiosa baktérium, amelynek rendkívül széles a gazdanövényköre. Veszélyeztetheti többek között a szőlőt, bizonyos gyümölcsfafajokat, dísz- és fűszernövényeket. Kockázatos lehet azonban egy nyaralásról hazahozott leanderhajtás elültetése is, hiszen már egyetlen fertőzött hajtás – más növény esetében annak gyümölcse, termése – is potenciális veszélyforrás lehet egy nagyobb léptékű fertőzés kialakulásában.

Bizonyos növényeket, a fokozott kockázatra való tekintettel, már jelenleg is tilos behozni az Európai Unión kívüli országokból (pl. vetőburgonya, szőlőoltvány, leveles citrom), míg mások behozatala előzetes növényegészségügyi vizsgálathoz kötött. A vizsgálatot a származási ország illetékes hatósága végzi el, amelyről igazoló dokumentumot, ún. növényegészségügyi bizonyítványt állít ki. Ha ilyen dokumentum kíséri a növényt, növényi terméket és azon nem láthatók betegségre, károsítóra utaló vizuális tünetek, akkor biztonsággal behozható.

A 2019. december 14-től élő új szabályozás előírja az útipoggyász kötelező ellenőrzését, illetve az eddigiekhez képest szigorúbban eljárást ír elő a kis mennyiségben (fogyasztási mennyiség) behozott növények, növényi termékek kapcsán is. Ez azt jelenti, hogy bizonyos növények esetében akár már egyetlen termés is csak növényegészségügyi bizonyítvány birtokában szállítható be valamely harmadik országból az Európai Unió tagállamaiba. Az új szabályozással érintett növények végleges listáját tartalmazó jogszabály várhatóan december közepén jelenik meg, amelyről a Nébih honlapján adunk tájékoztatást.

Az Európai Unión belülre nem vonatkoznak ezek az előírások, azonban a kockázatok csökkentése érdekében közös érdekünk, hogy utazásainkról sem az EU-n kívüli, sem azon belüli országokból ne hozzunk magunkkal növényt, növényi terméket Magyarországra csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal.

Egyéb részleteket, a folyamatosan frissülő weboldalunkon talál:

https://portal.nebih.gov.hu/novenyegeszsegugy