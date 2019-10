Miért éri meg ellátogatni a Profi reklámhoz?

Cégünk grafikai tervezést, nyomdai ügyintézést, tanácsadást és kivitelezést vállal. A cég, vállalkozás arculata magában foglalja a logót, a névjegyet, a termékek csomagolóanyagát, illetve az összes szórólapot, plakátot, brosúrát, amin marketing célból megjelenik a cég neve, tevékenysége.

Ha épp ötlet híján van, akkor segítünk a grafikák kitalálásában, megvalósításában, de természetesen a konkrét elképzeléseket is vászonra tudjuk vinni prémium minőségben – vagy épp papírra, textilre, zászlóra, molinóra. A lehetőségek tárháza nagy választékban itt tekinthető meg.

A molinó, azaz szövet vagy műanyag plakát kétségkívül az egyik legelterjedtebb marketingeszköz a hirdetésre, amit mi sem bizonyít jobban, mint a tény, hogy a nagy-, és kisvárosok utcáin szintre percről percre az utunkba akad egy. Ha akarnánk se tudnánk szem elől téveszteni őket, a rajtuk szereplő digitális grafika ugyanis azonnal felhívja magára a figyelmet.

A mesh háló, ismertebb nevén épületháló a molinó egyik speciális fajtája. Könnyű súlyának, valamint lyukacsos, fényáteresztő szerkezetének köszönhetően egészen nagyméretben is le tudjuk gyártani, amit aztán fel lehet szerelni épületek homlokzatára, oldalfalaira. Anyaga ugyanolyan erős és ellenálló, mint a molinóé, így ez a hirdető eszköz is sokáig meg tudja őrizni az eredeti kinézetét.

A kiállítási helyszíneken, standokon rendszeresen találkozunk az ún. Pop-up sajtófalakkal, amik szintén remek lehetőséget kínálnak a hirdetésre. Akár háttérfalakként is remekül funkcionálnak vásáron, workshopon vagy egyéb közösségi rendezvényen, ahol a cég is képviselteti magát.

A sort hosszasan lehetne folytatni, hiszen még nem ejtettünk szót a textil cső termékekről, a strandzászlókról, illetve az exkluzív nagy kínáló pultokról!

Bármelyik hirdetési eszközre is tart igényt, tapasztalt munkatársaink a tervezésben és a kivitelezésben is készségesen a rendelkezésére állnak. Áraink a megfizethető kategóriába esnek, célunk, hogy kiváló ár-érték arányban kínáljuk a szolgáltatásainkat.

Igény esetén emblémázott munkaruha rendelésre is lehetőség van. Kínálatunkban pólók, ingek, kabátok, kendők, nadrágok és sapkák is rendelkezésre állnak, melyekre szitanyomással, illetve hímzéssel is rá tudjuk nyomni a kívánt feliratot, logót.

Továbbá egyedi reklámajándék készítéssel is foglalkozunk. A megadott mintát, képet, szöveges tartalmat bögrén, esernyőn, órán, öngyújtón, pendrive-on, ruházaton, írószeren is meg tudjuk jeleníteni úgy, hogy az igényes és részletgazdag legyen.