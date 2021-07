Mennyibe kerül manapság a fogászati ellátás?

A megfelelő szájhigiénia nem csak a fogak szépségéhez járul hozzá, hanem ahhoz is, hogy egészségesek maradjanak. Az étkezések utáni alapos fogmosás meggátolja a lepedék, illetve a fogkő képződését. Ezáltal elkerülhető a fog kilyukadása és az íny begyulladása. Érdemes azonban félévente ellátogatni a fogorvoshoz is. A szakember kiszűrheti a kialakulóban lévő fogbetegségeket, és eltávolíthatja a keletkezett fogkövet. Ne várd meg, hogy a fogfájás jelezze a bajt!

A leggyakoribb fogászati kezelések

A rendszeres fogkő-eltávolítás megelőzi a fogágybetegségeket és a fogak kilyukadását. A kezelés gyakorlatilag fájdalommentes, és leggyakrabban ultrahangos készülékkel végzik. Egy fogkő-eltávolítás magánpraxisban 10 és 25 ezer forint között érhető el, gyakran ebbe beletartozik a szájhigiéniai tanácsadás is. Évente egyszer, a fogorvosi szűrővizsgálat és a fogkő-eltávolítás térítésmentesen igénybe vehető társadalombiztosítással is.

Sokaknál problémát okoznak a bölcsességfogak. Ezek az állkapocs leghátsó részén elhelyezkedő fogak a rágásban nem vesznek részt. Nehezen hozzáférhetőek, ezért nehezen tisztíthatóak és könnyebben elromlanak. Megtartó kezelést nem szokták javasolni, inkább a foghúzás jelent megoldást. Egy bölcsességfog eltávolítására magánorvosnál kb. 25 és 40 ezer forintnyi összeget kell szánni a beavatkozás komplikáltságától függően.

A fogtömések is gyakori fogászati beavatkozásoknak számítanak. A tömések ára függ attól, hogy metsző- vagy örlőfogakon kell-e a kezelést elvégezni. Átlagosan 10-20 ezer forint kiadásra kell számítani. Amikor a fog állapota olyan rossz, hogy a fogbél teljesen elhalt, akkor gyökérkezelésre van szükség. A kezelés során eltávolítják a fogakban lévő idegeket, lágy szöveteket. Így később már nem okozhat gyulladást, illetve fájdalmat. A kezelés ára függ attól, hogy a fognak egy, kettő vagy három gyökere van. A gyökérkezelések akár több kezelést is igényelhetnek, de 15 ezer forinttól indul egy egycsatornás fog gyökérkezelése. Ehhez viszont hozzájön a fog ideiglenes tömése és a végleges tömés ára.

Amikor a fog anyagának jelentős része tönkrement, akkor a foganyagot valamilyen módon pótolni kell. Ez történhet fém- vagy műanyag csap segítségével, amely megerősíti a fogat, majd aköré lehet felépíteni a foganyagot. A csapozással történő fogfelépítés alapára 20 ezer forint.

Esztétikai megoldásként vagy a foganyag pótlásaként lehetőség van porcelánhéj vagy korona felhelyezésére is. Ezeket fogtechnikus gyártja le, és a fogorvos ragasztja fel a lecsiszolt fog felületére. Így számolni kell a fogtechnikus munkadíjával és a fogorvos költségeivel is. A héj és a korona anyagától függően akár 50-100 ezer forint is lehet a kezelés végösszege.

Amikor a fog kihúzásra kerül, annak pótlását híddal vagy implantátummal lehet megoldani. A híd hátránya, hogy a felhelyezéséhez a mellette lévő ép fogakat is le kell csiszolni. Ezért a fogorvosok inkább az implantátumot preferálják. Ez viszont drága beavatkozás, amely olykor csontpótlást is igényel. Az eljárás ára kb. 100 forint, de akár ennek többszöröse is lehet a kísérő kezelésektől függően.

Magánorvos vagy TB finanszírozott rendelő?

A legtöbb fogmegtartó kezelést a társadalombiztosítás is fedezi, mégis sokan választják a magánorvosi rendelőket. Az egészségbiztosítás nyújtotta kezelések olykor csak limitáltan vehetőek igénybe, és nem választhatsz az egyes eljárások között. Egy magánrendelőben lehetőséged nyílhat modernebb anyagok, technikák igénybevételére, mint amilyenek egyes fogszabályzási módszerek, esztétikai beavatkozások vagy a mosolytervezés.

Magánrendelőkben már egyáltalán nem használnak amalgám tömést, az állami rendelőkben viszont ez előfordulhat. A másik előnye a magán fogorvosoknak, hogy sokkal rugalmasabbak. Hamarabb tudsz időpontot foglalni, kevesebb várakozási idővel kell számolnod. Munkaidő után vagy akár hétvégén is elvégzik a kezeléseket. A magánrendelőkben nagyobb hangsúlyt fektetnek a pácienssel való kommunikációra és a kezelések megtervezésére is.

A magánrendelőkben olyan esztétikai fogászati megoldásokat is igénybe vehetsz, amelyet a TB nem támogat. A mosolytervezéssel teljesen újjá varázsolhatják mosolyodat, hogy még magabiztosabb és szebb lehessen a megjelenésed.

Tegyél meg mindent a megelőzésért!

A legjobb mégis az, ha elkerülöd a drága és olykor fájdalmas fogorvosi kezeléseket. Ügyelj a fogaid rendszeres tisztítására! Alaposan mosd meg puha sörtéjű fogkefével a fog minden felületét! A fogak közötti szennyeződéseket fogselyem vagy szájzuhany alkalmazásával tudod tisztán tartani. Rendszeresen, havi szinten cseréld a fogkefédet! Használhatsz elektromos fogkefét is, amely megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a fogmosást.

A szájhigiénia mellett a táplálkozásoddal is tehetsz a fogaidért. Kerüld a cukros ételek, üdítők fogyasztását! A fog anyagát képző ásványi anyagok (kalcium, magnézium) pótlását táplálékkiegészítők és kalciumdús ételek fogyasztásával segítheted.

A fogászati beavatkozások és kezelések alapvetően drágák. Ezért érdemes mindent megtenned, hogy megőrizd fogaid egészségét. Ebben a szájhigiéniai eszközök mellett a helyes táplálkozás és a rendszeres fogászati szűrővizsgálatok segítenek. Fogaid szép mosollyal hálálják meg az ápolást és az odafigyelést.