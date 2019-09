Megoldások az élet mindennapi gondjaira

Ha Kecskeméten, vagy környékén lakik, igazán érdemes eljönnie a másfél órás ingyenes agykontroll-ismertetőre október 8-án, kedden 17 órakor a Hírös Agórába (Deák F. tér 1.).

Maga a tanfolyam november október 9-én kezdődik Kecskeméten.

Már most az ismertetőn tanítok néhány olyan hasznos dolgot, amit azonnal használhat életének javítására. Az ismertető után örömmel válaszolok személyes kérdésekre is. (Természetesen tanfolyami jegy vásárlására is lesz lehetőség.)

Mi mindenben segíthet az AGYKONTROLL? Egy-két példa:

Tanulás, vizsgázás, (vannak gyerektanfolyamaink is!), egészségjavítás, káros szokások helyett új, egészségesek kialakítása, döntéshozás,… és még sok egyéb az Agykontrollról itt, amiket én magam is sikerrel használok.

Szeretettel várom:

Domján Gábor agykontrolloktató