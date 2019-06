Levendula szüret Kiskunmajsán

Levendulás gyümölcskrém leves tejszínhabbal, grillezett csirkemell levendula lekváros rösztivel, sertésszűz levendulás vajmártással, burgonya krokettel, levendulás vaníliakrémmel töltött palacsinta. Ha valaki a felsorolt, ínycsiklandozó ételeket szeretné megkóstolni, nincs más dolga, mint ellátogatni a hétvégén a kiskunmajsai Lópofa Csárdába, melynek udvarán – június 21-23. között – ismét megszervezi a Jonathermál Zrt. a levendula szürettel egybekötött programsorozatát.

A saját kezű levendula szüret idején – amire szombaton és vasárnap 10:00-18:00 óráig nyílik lehetőség, arató tasakok megvásárlásával -, a csárda udvarán a levendulás gasztrokülönlegességek mellett, egész nap zenés előadásokkal, helyi termékekkel és kézműves bemutatókkal is várják a látogatókat.

Július 21-én előadást tart a gyógynövényekről Szabó Gyuri bácsi, a „bükki füvesember”.

Szombaton az életre kelt mesehősökkel – Süsüvel, a sárkánnyal, Mirr-Murr kandúrral, vagy éppen Pom-pommal – is találkozhatnak a vendégek, akiket a Peter&Pan gitárduó, a Virág-Nagy duó és Berecz András, Kossuth-díjas mesemondó is szórakoztat.

A vasárnapi programok során fellép a Marching Jazz Band, az AnEr Jazzband, a Szegedi Senior Harmonikások Egyesülete és Sarkadi Bence marionett művész. A gyógyteákról az egykori kiskunmajsai káplán, Gergely Gellért, bencés szerzetes tart előadást.

A majsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő szomszédságában található Lópofa Csárda vendégei kóstolhatnak levendula pálinkát, levendulás limonádét, kemencében sült házi kovászos kenyeret és számos más ételkülönlegességet is.

A rendezvények díjtalanul látogathatók.

Szombaton és vasárnap 10.00-18.00 óráig

Szedd magad levendula szüret