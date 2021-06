Legjobb magyarként, bronzzal zárt Jeep nagykövetünk Vecsésen

Lázár Zoltán kilencszeres fogathajtó világbajnok három év kihagyás után tért vissza a versenysportba. Ezzel párhuzamosan a KB Autoteam Jeep márkanagyköveti feladatait is ellátja.

Visszatérését tavalyi mezőhegyesi versenybalesete tovább nehezítette. A válogatott sportoló azonban minden nehézségen átküzdve magát, a magyar és nemzetközi megméretéseken is egyre jobb formát mutat. Versenyein a nagyköveti Jeep Wrangler is rendre feltűnik. A Vecsési Nemzetközi Négyesfogathajtó Verseny legjobb magyarjaként a harmadik helyen végzett. A világbajnok sportolóként, és márkanagykövetként osztotta meg gondolatait.

– A pandémia a fogathajtók életét is átalakította?

– A vírushelyzet felborította a hazai sportéletet, a fogathajtókét is – mondta a kilencszeres világbajnok. – Tavaly ősszel még tudtunk versenyezni, de azután nálunk is leállt az élet. Edzeni, a lovakat felkészíteni volt lehetőségünk, de megmérni egymással a tudásunkat nem. A visszajelzés pedig fontos. A tavasz – hála Istennek – enyhülést hozott a járványban, jöttek a versenyzési lehetőségek, és amit az edzéseken éreztem, igazolták élesben a lovaim. Egyre jobban teljesítettünk.

– A sérülése hogyan áll?

– Érzem. A kényszerpihenő hátráltatott, de mindent elkövettem a gyors felépülés érdekében, melyben a csapatom sokat segített. Megyünk előre és a nagy cél. Augusztusban a Budapesten megrendezendő EB-re történő jó forma kialakítása határozza meg most a napjainkat. A májusi, Mezőhegyesen a CAN országos fogathajtó versenyen elért ezüstérmes helyezésem biztató és motiváló eredmény. Jön vissza a sok-sok befektetett munka.

– Hogyan alakul a vecsési verseny?

– Már négy napja itt vagyunk a Dobrovitz lovasfarmon. A több mint 100 fogat, a nemzetközi mezőny ereje nagyon komoly megméretési lehetőség. Itt van a „hajtókirályként” ismert Ijsbrand Chardon és a szintén rendkívül sikeres fia, Bram Chardon. Komoly figyelem és fegyelem kell, hogy minden a tervek szerint alakuljon. Jönnek fel szépen a lovaink. Épp most fejeztem be egyik lovammal a tréninget, miközben kapta a feladatokat, felmértem a környezetet.

– A 3 év kihagyás alatt változott a szakág?

– A jelentősebb változás, az akadályhajtásban használt új kocsikban mutatkozik. Én még nem használtam akkor, amikor a külföldiek már váltottak. Ezzel a kocsival sokkal gyorsabban, sokkal szűkebben lehet fordulni, ezt meg kellett szoknom és készség szinten kezelni, de gyorsan belejöttem. Teljesen új lovakkal dolgozom, az ő megismerésük, a versenyszituációkban a viselkedésük, az oda való felkészítés most hirtelen, felgyorsulva jött. Kevés versenyen kell mindazt megtanítani, megtanulnom nekem velük, a segédhajtókkal, melyre korábban több felkészülési időm volt.

– Mennyire erős most a magyar fogatsport?

– Hasonlóan erős, mint korábban, de ezt most nem látjuk olyan tisztán, mert nem rendeztek versenyeket, nincs tapasztalat, viszonyítási támpont. Most figyeljük meg egymást és a külföldieket. Mi is nézzük, keressük, hogy hol tartunk. Nem állunk rosszul és bízom benne, hogy az Európa Bajnokság idején már megfelelő formában leszünk és egy nemes küzdelemben tudunk részt venni.

– A KB Autoteam Jeep nagyköveteként mi a tapasztalata a Jeep Wranglerrel?

– Eleinte furcsa volt, hogy itt van a Jeep Wrangler mindig mellettem, mely egy elég jellemző életérzést hordoz. Ez nem áll távol tőlem, mert motorozom. Jeeppel autózni az életérzés mellett egy stílus is. Ez egy terepjáró autó, melynek más a felépítése, a menettulajdonságai, s ez mentálisan is hat rám. A Wranglerrel vadabb vidékeken is biztonsággal lehet közlekedni, kedvemre való az ilyen fajta kihívás. Szeretem ezeket a nyers, erős, vad terepjárókat. A Wrangler ilyen. Megszoktam azt, ami az előnye, ami a hátránya. Előszeretettel használom a városban is, de terepen még nem ültem ilyen jó autóban, mint a Wrangler. Hosszú utakra nem szabad vele sietni, de mindenhová biztonsággal elvisz.

– Jól illeszkedik a csapat dizájnhoz!

– Igen, ez egy fontos tulajdonsága. A csapat színe a piros. Szinte minden eszközünkön, járművünkön, felszerelésünkön, ruházatunkon ott a piros szín. Van, ahol dominál, de minimum mindenben jelen van. A Wrangler a dominálók közé tartozik, és nagyon jól mutat, mondhatom feltűnő. Ez az autó tényleg egy markáns szabadság életérzést nyújt. Még nem mentem vele úgy, hogy leszedtem volna az oldalajtókat, a tetejét, a szélvédőjét előre döntve, de a nyár kiváló alkalom lesz erre. Szerintem egy balatoni kirándulás során az idén sor kerül arra, hogy a cabriós arcát is kipróbáljam, mely újabb fejezete lesz a Wrangler kínálta szabadságérzés megtapasztalásának.

– A Jeep mindig Önnel van?

– Igen, minden versenyre viszem. Ez a nagyköveti feladatomból adódik, de nem csak azért. A maratonhajtásnak van egy szakasza, mely jellemzően nehéz domborzati viszonyok között halad, ezt be lehet autóval járni. A Wranglernek nem probléma, ha egy gázlón, köves, egyenetlen, vagy épp laza talajú úton kell elmennie. A fogathajtás komoly logisztika. Itt Vecsésen hat autóval, 11 lóval vagyunk, csomó felszerelést hoztunk magunkkal, ezeket el kell helyezni valahol, hozni-vinni. Vonóhorog is van az autón és előfordul, hogy lovat szállítunk vele. Illik a lovassporthoz, nagyon hasznos tagja a Wrangler a csapatunknak – mondta végül Lázár Zoltán.

Vecsésen Lázár Zoltán végül bronzérmes lett összetettben. Díjhajtásban második, maratonhajtásban negyedik, akadályhajtásban harmadik helyen végzett. Valamennyi számban a legjobb magyarként zárt. Összetettben a már korábban említett holland sztár, Ijsbrand Chardon győzött, fia Bram Chardon lett az ezüstérmes. Gratulálunk Lázár Zoltánnak és további sok sikert kívánunk versenyeihez és az EB felkészüléshez!

