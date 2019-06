Le tudnád tenni az informatikai érettségit? És a céged?

Attól még, hogy napi rendszerességgel használunk innovatív technológiákat és digitális eszközöket, nem feltétlenül tudjuk megfelelően beállítani a Google Ads-et. Márpedig rosszul beállítva nem fogja az elvárt eredményeket hozni.

A naprakész informatikai háttér nem csupán megkönnyíti egy vállalkozás életét, hanem időt, ezáltal pedig pénzt spórol neki, ráadásul az ügyfelek elégedettségében is kulcsfontosságú. A megfelelő színvonalú IT-érettség az üzleti működésben is elengedhetetlen: az alacsonyabb informatikai érettségi szinten rekedt cégekre fokozottan jellemző a nem elég hatékony működés, a megkérdőjelezhető teljesítmény és minőség, a rugalmatlanság.

Felesleges magyarázni, mekkora versenyhátrány ez egy olyan világban, ahol létfontosságú a gyors és eredményes alkalmazkodás az üzleti változásokhoz – nem véletlenül tartja Kriskó Dávid, az INPUT program kecskeméti területi koordinátora folyamatos változásmenedzsmentnek a digitális átalakulást. Hasonlóan vélekedik az Álomjövő Kft. alapító-tulajdonosa: Csatos Erika szerint a digitális fejlettség ma még csupán versenyelőny, ám rövid időn belül a túlélés alapjává válik.

