Korunk kihívásaira válaszolnak

Mérföldkőhöz érkezett a Freudenberg Sealing Technologies az automatizálás terén

A Freudenberg Sealing Technologies hosszú évtizedek óta piacvezető globális vállalat a tömítéstechnológia és az elektromos közlekedés terén. Különleges, egyedi fejlesztésű anyagaival és szakértelmével a vállalat a járműgyártás egyik legelismertebb beszállítója, piacvezető gyártója és szolgáltató partnere. A Freudenberg Sealing Technologies a Freudenberg Group része, 2017-ben 2,3 milliárd euró bevételt produkált és mintegy 15 ezer munkatárssal büszkélkedhet. A Freudenberg Group globális vállalat, mely számos területen van jelen, és a tömítéstechnológia mellett kiemelkedő szereplője a vibráció kontroll technológiának, a különböző szűrőgyártási technológiának és a háztartási termékek gyártásának. A vállalat forgalma a tavalyi évben 9.3 milliárd euró volt és 60 országban mintegy 48 ezer munkatárs dolgozik a közös sikerért.

A kecskeméti üzemek összesen mintegy 800 elégedett kollégát tudhatnak berkeiben, melyből közel háromszázan a PP RSS gyáregységben, a motor szimmeringeket gyártó üzemben dolgoznak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Freudenberg Sealing Technologies Kft PP RSS gyáregysége a közelmúltban mérföldkőhöz ért egy újonnan a motor szimmering gyártási folyamatába illesztett automatizált fröccsöntőgépnek köszönhetően. A kecskeméti üzem 1999 óta gyárt tömítéseket autóipari beszállítóként motorhoz, főtengelyhez és a vezérműtengelyhez. Az eddigi emberi munkaerőt lekötő munkafolyamatot ezentúl egy kamerákkal felszerelt, több munkafolyamatot integráló eszköz látja el a kecskeméti üzemben. Az eszköz telepítése két és fél éves előkészítő folyamat eredménye. Az új eszköz elindulását a közelmúltban ünnepelte a vállalat, melyre az európai menedzsment is megjelent, hogy osztozzon a kecskemétiek örömében: Filip Krulis Powertrain & Driveline Division Manager, Claudio Zoppi Managing Director és José Serrano AC Manager együtt ünnepelt a kecskeméti üzem munkatársaival. A vezetők hosszan, örömmel vizsgálták az új gépet, megtekintették működés közben, majd megosztották gondolataikat az új fejlesztéssel kapcsolatban és szóltak a vállalat sikereiről.

– Nagy és pozitív változást jelent a most felállított teljesen automatizált gyártósor, mely még inkább támogatja azt, hogy a legmagasabb minőséget nyújtsuk partnereinknek, egyben sokkal ergonomikusabb munkakörnyezetet is teremt a kollégáknak. Az új technológiának köszönhetően szinte nullára csökken a selejt darabszáma, miközben egy rugalmas, környezetbarát gyártási folyamatot vezettünk be az új eszközzel – válaszolt José Serrano arra a kérdésre, hogy miben áll az innováció jelentősége.

Schoner János PP RSS Manager, a kecskeméti gyár vezetője elmondta: büszke arra, amit Kecskeméten az elmúlt csaknem 20 évben a nemzetközi menedzsmenttel közösen felépítettek: egy olyan pozitív légkörű közösséget, ami hangsúlyt helyez a személyes kapcsolatokra, egymás megértésére, s használja azt a szinergiát, mely a nemzetközi együttműködésből fakad. – Ennek a jól működő kapcsolatnak kiváló bizonyítéka, hogy a nemzetközi menedzsment tagjai is csatlakoztak hozzánk a mai ünnepségünkhöz – mondta a gyárvezető.

Az európai menedzsment tagjai hangsúlyozták, hogy a kecskeméti üzem kiemelt jelentőségű a divízióban. – Fényes jövő áll a kecskeméti üzem előtt, melyet folyamatosan fejlesztünk, amire a kiélezett verseny is ösztönöz bennünket. Mindez harmonizál filozófiánkkal, ami a „best in class”, vagyis a területünkön a legjobbat nyújtsuk partnereinknek – mondta Filip Krulis. – Nagy tapasztalata van a kecskeméti üzemnek, évről évre fejlődnek folyamataink és ezekkel együtt munkatársaink. Különösen fontos a termékeink folyamatos fejlesztése, melyeknek köszönhetően partnereink még elégedettebbek lesznek. Ebben kiemelt szerepe van a kecskeméti üzemnek – tette hozzá José Serrano.

A Freudenberg Sealing Technologies alapköve a helyi csapatok és helyi kultúra támogatása, melyhez a nemzetközi menedzsment teret ad a kreativitásnak, mindemellett iránymutatást nyújt a helyi feladatok megoldásához.

José Serrano tapasztalata szerint a magyar munkatársakkal különösen könnyű és gyümölcsöző együtt dolgozni, hiszen rendszerben gondolkodnak, a legjobb minőségre és folyamatos fejlődésre törekednek. Nagyon megbízhatóak és szakadatlanul a megoldásokat keresik. – És mivel számos nemzet szakembere dolgozik a vállalatnál, nagyon sokat tanulunk tőlük. Mindezt a megbízhatóságot az új nemzedéknek is átadjuk – tette hozzá Schoner János PP RSS gyárigazgató. Claudio Zoppi csatlakozott az előtte szólókhoz. – Munkatársaink különböző nemzetiségűek, akik csapatként dolgoznak együtt. Már számos különböző projektet vittünk sikerre a magyar munkatársakkal.

Freudenberg családi vállalkozás, mely nagyon fontos a vállalati irányelvek meghatározásában. Filip Krulis kifejtette, hogy emiatt sokkal inkább számít az ember a Freudenbergnél, mint más hasonló vállalatoknál. Itt a munkatársak nem egyszerű munkavállalók, hanem a Freudenberg család tagjai. És egy családban szeretettel kezelik a családtagot, nem puszta alkalmazottként. Itt érezhető egyfajta különleges kapcsolat a munkatársak között és emiatt sokkal elkötelezettebbek a vállalat sikere iránt: hiszen mindenki a vállalat része és a vállalat pedig mindenki része. A Freudenberg ugyanannyira család, mint amennyire vállalat, ami szavatolja, hogy a hatalmas és szerteágazó szervezet közös vízióval rendelkezzen.

– Egy család hosszú távra tervez és befektet tagjainak sikerébe, segíti útján, támogatja a tanulásban és nem azt nézi, hogy milyen hasznot hajt neki. Erre kiváló bizonyíték személyes karrier utam, hiszen immár 33 éve dolgozom a vállalatnál, amire nagyon büszke vagyok. Személyesen voltam tanúja annak, hogy a vállalat miként válaszolt ez idő alatt kor és technológiai követelményeire, s vált e változások előmozdítójává, nem csupán követőjévé. Az aktuális fejlesztés is a munkatársak munkájának megkönnyítését eredményezi, tehermentesíti őket az ismétlődő és megerőltető munkafázisok alól. Munkatársainkat támogatja a tehetséggondozási és előléptetési rendszer, mely nemzetközi karrierlehetőséget kínál a fejlődni vágyó kollégának és rendszeres visszajelzést nyújt fejlődésük érdekében. Kidolgoztuk azt a programot, ami vonzóvá teszi a vállalatot ezredfordulón született fiatalok számára is – mondta Claudio Zoppi.

A Freudenberg tudatában van a károsanyag-kibocsátás és a klímaváltozás összefüggésének és hosszú ideje mindent megtesz annak érdekében, hogy innovatív technológiájával csökkentse a partner autógyártók motorjainak emisszióját.

José Serrano elmondta, hogy a Freudenberg az autóipar aktuális, fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásaira is választ nyújt fejlesztéseiben. Kulcskérdés manapság a szén-dioxid-kibocsátás és az anyagok közötti súrlódás csökkentése a motorteljesítmény folyamatos növekedése mellett. Legújabb innovációjuk súrlódásmentes Levitex tömítés, mely drasztikusan csökkenti a motor szén-dioxid-kibocsátását. A fröccsöntési technológiájukban is fő szempont a fenntarthatóság, mely során minimálisra csökkentették a gumihulladékok keletkezését.

Freudenberg Európa összes autó- és kamiongyár motorszereldéibe szállít. Sok évtizedes piaci jelenlétük alapján partnereik számára a Freudenberg a minőségi termék szinonimája. Kiváló kapcsolatot ápolnak a partnereikkel, akiknek a termékek mellett teljes körű szolgáltatást is nyújtanak, hiszen ők nem csak egy terméket, hanem komplex szolgáltatáscsomagot vásárolnak tőlük. Mindezeknek köszönhetően partnereik szemében egy olyan megbízható cég arculatát építették fel, mely az ár és az értékek legjobb arányát nyújtja.

A kecskeméti Freudenberg Sealing Technologies Kft PP RSS gyáregysége havonta 3 millió PTF tömítést gyárt, melyeket Spanyolországtól Oroszországig szállítják az összes autó- és kamiongyártó vállalat motorszereldéibe. Európában ha bárki végig tekint egy parkolón, ott 10 autóból hatban kecskeméti tömítés van.

Korunk szava a gyártási folyamatok automatizálására szólít, amit a Freudenberg Sealing Technologies lépésről lépésre vezet be kecskeméti gyárában. Ez segíti őket abban, hogy megőrizzék versenyképességüket a piacon. – Az egészséges digitalizáció útjait keressük, s ugyanez igaz a robotizációra. Minden fejlesztés előtt meggyőződünk arról, hogy a fejlesztés segít költségeink csökkentésében és munkatársaink munkáját is segíti – mondta Filip Krulis.

A kecskeméti gyár az elmúlt évek során szakmai és partneri díjak sorát kapta a folyamatos innovációjuk elismeréseként. A jövőben is ezen az úton szeretnének tovább haladni és értékeik mentén szolgáltatni partnereiknek, miközben a kor kihívásaira is innovatív választ nyújtanak. – Jelentős cél, hogy a divízió világelső szolgáltatóvá váljon minden területen. Napjaink legnagyobb kihívása a belsőégésű motorokról az elektromos hajtásra való átállás – mondta Filip Krulis és hangsúlyozta, hogy mint az egyik legjelentősebb szereplő, proaktívan kívánnak hatással lenni erre az átmenetre.

És legfőképp a jövőben is hűek lesznek alapértékeikhez, s tartják magukat küldetésükhöz:

„Minden nap arra törekszünk, hogy fejlesszük magunkat, csapatunkat, a folyamatainkat, hogy jobb szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleinknek.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS