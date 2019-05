Jól passzol a digitális világ a vállalkozói attitűdhöz

A digitális átalakulás folyamatos változásmenedzsment – véli Kriskó Dávid, az INPUT program kecskeméti területi koordinátora. Digitalizáció nélkül manapság már lehetetlen érvényesülni.

Ezer szórólapból egy-kettő landol a megfelelő embernél, ennél egy rosszul beállított Facebook-hirdetés is jobb eredményt produkál, egy jól kalibrált pedig különösen – hangsúlyozza az IKT startupok nemzetközi piacra lépését segítő mentori hálózat, az INPUT program kecskeméti területi koordinátora. Kriskó Dávid szerint a hazai kkv-k már felismerték, hogy minimális digitális lábnyom nélkül képtelenség érvényesülni.

A minőségi digitális jelenlétre azonban egyelőre kevesen és keveset áldoznak, ezért különösen fontos, hogy a kormányzat és az üzleti szféra egyaránt kiemelten kezeli a kkv-k digitális kiképzését. Szemléletformálásban is sokat jelentett például a 2015-ben indult Modern Vállalkozások Programja, ahogyan a Google Digital Workshop-ok praktikus tanácsaira is szükség van. „A digitális átalakulás folyamatos változásmenedzsment” – állítja Dávid, aki azért is vár folyamatos javulást ebben a kkv-k életében, mert a vállalkozói attitűdhöz jól passzol a digitális világ.

Ha te sem szeretnél mindebből kimaradni, jelentkezz itt a Hello Biznisz ingyenes kecskeméti meetupjára! Gyere el június 4-én a Malom Központba, ahol Dávid olyan beszélgetőpartnerek társaságában osztja meg veled tapasztalatait, hasznos tippjeit, mint Máté Kriszta televíziós műsorvezető, vagy Csatos Erika, az Álomjövő Kft. alapító-tulajdonosa.