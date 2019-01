Ismét segítő szándékkal nyújtják kezüket a VER-BAU dolgozói

A társadalmi szerepvállalásairól is népszerű kecskeméti székhelyű VER-BAU idén már 7. alkalommal ad otthont irodaházában a dolgozói körében megszervezett önkéntes véradási akciójának. A több mint 20 éve építőipari területen tevékenykedő cég számára elsőrangú cél a megyében kiemelkedő kulturális- és sport tevékenységek támogatása. Már évek óta kiemelt támogatóként vannak jelen a Bozsó Gyűjtemény tárlatain, a Hírös-Agóra városi rendezvényein és a megyei Prima díjátadó gálákon, valamint a térség számos sportegyesületének munkáját is segítik.

Cégünk számára mindig nagyon fontos a segítő szándék. Ezúttal is a kezünket nyújtjuk azzal a céllal, hogy véradási akciónkkal megmentsük más embertársaink életét. Számomra és a kollégák számára is különleges érzés olyan embereknek segíteni, akiket nem is ismerünk, csak annyi bizonyos, hogy bajban vannak és az életet jelenti számukra a mi adományunk. – mondta Weninger Richárd ügyvezető, aki maga is rendszeres véradó.

A cég dolgozói minden évben nagy lelkesedéssel vesznek részt az akcióban. Az egy egység teljes levett vérből, ami 450 ml, 3 ember élete menthető meg, vagyis minden egyes donor 3 másik embertársán tud segíteni. A vért nem lehet mesterségesen előállítani, így minden résztvevő tudja, hogy csak az önkéntes adománya útján juthatnak e pótolhatatlan kincshez a betegek és az arra rászorulók.

A VER-BAU kezdeményezésével arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy a segítség nyújtás ezen önzetlen formája milyen pozitív közösségformáló erővel bír egy munkahelyen. Segíteni jó érzés, életet adni és megmenteni pedig a legnagyobb öröm.