Iratkozz be a Szegedi Tudományegyetemre!

Beiratkozási hétre várja frissen felvett hallgatóit a Szegedi Tudományegyetem 2020. augusztus 31. és szeptember 5. között. A Szeged Ady tér 10. szám alatti József Attila Tanulmányi és Információs Központban előre egyeztetett időpontban iratkozhatnak be a sikeresen felvételizett diákok.

A Szegedi Tudományegyetem beiratkozási hetének nem titkolt célja, hogy az egyetemre érkezők már az első nap azt érezzék, Szeged legnagyobb közösségének tagjaivá váltak. A központi beiratkozás célja, hogy a hallgatói jogviszony létrejöttéhez szükséges adategyeztetés, szerződéskötés, nyilatkozattétel és adminisztráció a lehető leggyorsabban, egy helyen és egy időben történjenek meg.

Teendők a beiratkozás kapcsán

A személyes beiratkozás mellett a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerrel való megismerkedés a gólyák elsődleges feladata, ugyanis ezen a felületen találják meg a tanulmányokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A Neptunt és az ahhoz kapcsolt elektronikus rendszereket (Modulo, Coospace) saját azonosító-jelszó párossal használhatják a felvett hallgatók. Érdemes minél előbb regisztrálni a felületre, hiszen a különböző támogatások – így például a szociális ösztöndíj, a kollégiumi férőhely és a szegedi tömegközlekedési bérlet – és az egyetemi diákigazolvány csak regisztrációt követően igényelhetők. Időpontfoglalás a beiratkozásra és az évkezdéssel kapcsolatos további információk az u-szeged.hu/felvettek oldalon érhetők el.

Ne halogasd a beiratkozást!

Több szempontból sem érdemes a beiratkozást halogatni. A gólyák csak a hivatalos ügyintézés után kezdhetik meg tanulmányaikat, és csak ezt követően használhatják ki a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak járó lehetőségeket. A brit QS rangsor szerinti legjobb magyar egyetem olyan különleges hallgatói szolgáltatásokat kínál, mint az ingyenes karrier- és életvezetési tanácsadás, az önismereti és tanulás-módszertani tréningek, a mintegy 150 féle testnevelés kurzus, az ingyenes nyelvórák, a tehetséggondozó programok és a nemzetközi mobilitási ösztöndíjak. Emellett SZTE-s diákigazolvánnyal az egyetemisták számos helyet látogathatnak ingyen vagy kedvezményesen, így péládul az SZTE Teniszközpontot, az egyetemi Füvészkertet, a városi jégkorcsolyapályát és a fürdőket. A városban szinte nincs olyan étterem, kávézó, fénymásoló vagy szórakozóhely ahol ne járna kedvezmény SZTE-s diákigazolványra.

Plusz programokat kínál az egyetem

A Szegedi Tudományegyetem nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a tanórák mellett olyan programok színesítsék az egyetemi éveket, amelyek a diploma utáni elhelyezkedésben is segítik a hallgatókat. Ezért hozta létre az SZTE+ programot, amely lehetőséget ad azon kompetenciák megszerzésére, amelyeket nem lehet az iskolapadban elsajátítani. A program amellett, hogy segíti a hallgatókat diplomájuk megszerzésében, felkészíti őket a munkaerő-piaci elvárásokra, és fejleszti problémamegoldó és vállalkozói képességüket. A program három fokozatában – bronz, ezüst, arany – különböző kihívások teljesítésével fejlődhetnek a diákok, és kerülhetnek be az SZTE kiváltságos hallgatói közé. Minden fokozatnak négy alkategóriája van: ötletgyáros, megvalósító, professzionális, felfedező. A beiratkozott gólyák akár már az első naptól részt vehetnek az SZTE+ programban.

Iratkozz be a Szegedi Tudományegyetemre, és kezdd meg felsőfokú tanulmányaid Magyarország legjobb egyetemén!