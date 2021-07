Így intézd biztonságosan az online hiteledet

A világ elképesztően felgyorsult, mi pedig hozzászoktunk ahhoz, hogy szinte bármit azonnal beszerezhetünk még akkor is, ha azt rendelnünk kell valahonnan. Éppen ezért az élet minden területén azt várjuk el, hogy az ügyintézés gyors, egyszerű és hatékony legyen. Nincs ez másként a pénzügyekkel sem, főleg akkor, ha valamilyen okból hirtelen van szükségünk kisebb-nagyobb összegre.

Szeretnénk a hiteligénylést is gyorsan, sorban állás és várakozás nélkül intézni lehetőleg úgy, hogy az igényelt összeget minél hamarabb megkapjuk. Felismerték ezt a bankok is, ezért egyre többen kínálnak online hitelt, melynek számos előnye van. Lássuk, melyek ezek.

Mi az az online hitel?

Az online hitel egy olyan – az esetek többségében személyi – kölcsön, amely legfontosabb jellemzője, hogy személyes jelenlét nélkül, azaz digitálisan, az interneten igényelhető. Ennek köszönhetően rendkívül kényelmes és gyors maga a hitelbírálat, valamint a folyósítás is. Éppen ezért, ha valóban azonnal kell valami miatt a pénz, érdemes megfontolni ezt a lehetőséget, hiszen jelenleg ez a leggyorsabb és legkényelmesebb konstrukció a hitelpiacon.

Mi szól az online hitel mellett?

Az online hitel legnagyobb előnye kétségkívül az, hogy az ügyintézés gyors és kényelmes. Ki sem kell tennünk a lábunkat az otthonunkból, ugyanis interneten keresztül elintézhetünk mindent. Ennek köszönhetően biztonságos is, ami jelen helyzetben ugyancsak nem elhanyagolható tény.

Rugalmassága pedig nem csupán a hiteligénylésben, de felhasználásában is megmutatkozik Az online hitelek többsége ugyanis szabadon felhasználható, ami azt jelenti, hogy mindenféle megkötés nélkül szinte bármire költhetjük, nem szükséges ezt utólag igazolni. Ugyancsak mellette szól az is, hogy ingatlanfedezet és adóstárs nélkül is igényelhető, ami szintén egyszerűsíti a folyamatot.

Az online hiteligénylésnek van még egy hatalmas előnye: az online kalkulátorok. Mivel egyre több bank kínálja az online hitel lehetőségét, számos ajánlat közül választhatunk. Ezek esetében igen komoly eltérések is lehetnek, hiszen sok bank külön kedvezményeket biztosít az online hitel mellé (pl.: nincs folyósítási díj). A különböző kalkulátorok segítségével az online hitelek könnyedén összehasonlíthatók, így azonnal kiderülhet, hogy melyik a számunkra legkedvezőbb lehetőség. Ezt mindenképp nézzük meg, mielőtt belevágunk, mert többezer forintot spórolhatunk így akár havi szinten is.

Az igénylés menete

Az online hitel igénylése nagyon egyszerű, és azt leszámítva, hogy nem kell bemennünk a bankba, nagyon hasonlít a hagyományos személyi kölcsön igényléséhez. Először is be kell szereznünk a szükséges dokumentumokat. Mivel az online hitel fedezete nem ingatlan, hanem az igazolt havi rendszeres jövedelmünk, az igényléshez szükségünk lesz munkáltatói igazolásra, valamint az elmúlt 3 – egyes bankok esetében 6 – havi bankszámlakivonatunkra. Ez utóbbi azért kell, mert a pénzintézetek nem csupán a bevételünket, de a kiadásainkat is figyelembe veszi a hitelbírálatkor. Emellett természetesen be kell mutatnunk a személyi igazolványunkat, lakcímkártyánkat, valamint adókártyánkat is.

A hiteligénylés az igénylőlap kitöltésével válik élessé, amely online történik általában netbankon keresztül. Bankonként eltérő lehet a metódus, mert van olyan pénzintézet, amely telefonon egyeztet velünk, és olyan is, amely videochat formájában. Ezután megtörténik a hitelbírálat, amelynek eredményéről akár azonnal értesülhetünk, de olyan bank is van, amelynél ez néhány napot vesz igénybe. Pozitív bírálat esetén alá kell írnunk a szerződést, amely történhet akár online SMS segítségével, de vannak pénzintézetek, amelyek ragaszkodnak ahhoz, hogy a szerződéskötés az online hitel esetében is személyesen, az egyik bankfiókban történjen meg. Ezt követően a folyósítás akár néhány órán belül megtörténhet.

Bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy azonnal szükségünk van a pénzre, és más megoldás nem lévén, hitelt kell felvennünk. Ennek legegyszerűbb és leggyorsabb módja az online hitel, amely amellett, hogy gyors és rugalmas megoldást jelent, kényelemes és biztonságos is, amely jelen helyzetben különösen fontos.