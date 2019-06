Idén is ott lesznek a sztárok a Méz- és Meggyfesztiválon

A Bányászpark kapui pénteken este nyílnak meg a fesztiválozók előtt, akik Zoltán Erika, az Ámokfutók és Charlie zenéjével hangolódhatnak a hajnalig tartó bulizásra. A zenékről az éjjel folyamán DJ Lennard és Metzker Viktória gondoskodnak.

– A szanki fesztivál kedves helyszín számomra, ahová már sokadik alkalommal térek vissza. Nagyon örülök az újabb meghívásnak, és természetesen most is elhangoznak majd azok a dalok, amiket nagyon kedvel a közönség, és a táncosainkkal együtt mindent megteszünk a jó hangulatért – mondta el Zoltán Erika, akit nyolcszor választottak z év énekesnőjének.

Kiskunfélegyházáról, a Sirius Club elől 20:30-kor és 21:30-kor, Kiskunmajsáról, a városközponti buszvárótól pedig 20:30-kor és 21:00 órakor indulnak buszok a fesztiválra. A járatokra kedvezményes retúrjegyet is lehet váltani, az éjjel 2:30-kor és 4:00-kor induló járatokra.

A 11. Méz- és Meggyfesztivál szombati napjának középpontjában a családok és a gyermekek lesznek, akiket 10 órától várnak a Bányászparkba, ahol a Csiga Duó is fellép. A szombati nap programjai ingyenesen látogathatók.

Napközben a település nevezetességeivel is megismerkedhetnek a Szankra látogatók, akik ingyenes dottójárattal mehetnek a Kiskun Emlékhelyhez, az 1956-os Büszkeségponthoz, az Ízek Házához, ahol megtekinthetik, hogyan készítik a kézzel mártogatott szanki konyakmeggyet.

Az erős emberek látványos vetélkedője idén sem marad el, és győztes lesz a Mézkirály. A szombati est fénypontja a XI. Meggykirálynő Választás lesz, ahol bikiniben és estélyiben is felvonulnak a szépségverseny résztvevői.

A Méz- és Meggyfesztivál a megye egyik legnagyobb és legsokszínűbb gasztronómiai fesztiválja. Szankon a különleges homokos talajnak és a rengeteg napsütésnek köszönhetően különleges ízvilágú meggy terem. Nem véletlenül mondják: „Szankon édesebb a meggy, mint máshol a cseresznye!” A fesztivál másik névadója a méz – különösen a vaddohány nektárjából készülő, mély aranysárga színű, zamatos selyemfű méz – is olyan terméke a homokhátsági területnek, amire méltán lehetnek büszkék a szankiak.

Mézes-meggyes finomságokat is kóstolhatnak A háziasszonyok számára meghirdetett Aranytepsi vetélkedő süteményei mellett más mézes-meggyes finomságokat is kóstolhatnak a fesztiválozók. Az alapanyagot az a több mázsa meggy biztosítja, amit lelkes segítők készítettek elő a sütéshez. A rétesek értékesítéséből származó bevételt ezúttal is jótékonysági célokra fordítják.

Az emlékhelyen is várják a vendégeket

Kiskun emlékhely Múlt héten avatták fel a község legújabb nevezetességét a Kiskun Emlékhelyet, ahol 21. századi technikával mutatják be közel 800 év teljes történelmét, benne a kunok letelepedését és magyarságba történő beolvadását. A látogatók egy történelmi tanösvényt végigjárva ismerhetik meg a kunok Kárpát-medencei történetét, mindennapi életmódjukat. Az emlékhelyen látható az ott feltárt, kettős körárokkal védett középkori templomrom és a cölöpsánccal körbevett temető, de a különböző korok háztípusait is felépítették.

Szombaton a Kiskun Emlékhely tárlata kedvezménnyel, 300 Ft/fő áron tekinthető meg, 10:00 és 18:00 óra között.

Szank az értékek települése

Szank Szankon található Gy. Szabó Béla, világhírű erdélyi fametsző és grafikus gyűjteménye. A művész többször is járt a faluban, ahol több mint ezer alkotását őrzik.

A Magyar Történelmi Emlékúton tíz fafaragó mester domborművei láthatók, és huszonegy képben több mint ezer esztendő jeles eseményeit mutatják be a honfoglalástól egészen napjainkig. A szanki fafaragótábor alkotói, legutóbb stációkat faragtak a katolikus templom kertjébe. A község központjában álló harangláb és a Születések fája is a fafaragók alkotása.

A településen már látogatható a minivadaspark, ahol dámvadakat és őzeket lehet közelről megtekinteni. A helyi sportpálya is számtalan kikapcsolódási lehetőséget nyújt, akárcsak az Olajbányász HE horgásztava, ami egyben pihenőparkként is várja a vendégeket.

Az Ízek Házában – ahol a csokoládé manufaktúra is működik –, a helyi értékek kiállítóterét is megtekinthetik a látogatók.