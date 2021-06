Három kunsági rozé a világ legjobbjai között

Franciaország Öt aranyérmet szereztek a hazai pincészetek azon a „le Mondial du Rosé” elnevezésű világversenyen, amelyet Franciaországban rendeztek. Ezen három arany oklevelet a kunsági pincészetek kaptak. A soltvadkerti Frittmann Borászat Néró Roséja (2020), az ugyancsak soltvadkerti Font Pincészet Cabernet Sauvignon Roséja (2020) és a kiskőrösi Szentpéteri Borpince Kft. Cabernero (2020) bora kapta a legcsillogóbb érmeket.

Óriási a jelentősége annak, ha egy bor egy világversenyen aranyérmet kap. Ez jelentős presztízs az adott borász számára, illetve a vásárlók is jegyzik a magas elismerést. Most öt magyar arany született, ebből kettő soltvadkerti egy pedig egy kiskőrösi pincészethez köthető, mondta Frittmann János, a Kunsági borvidék elnöke, soltvadkerti borász, akinek a bora szintén aranyérmet nyert.

A térség és az egyéni pincék sikere mögött több mint két évtizedes kőkemény szakmai munka áll. Ennek is köszönhető, hogy a Kunsági borvidék neve ma már sokkal jobban cseng, mint az ezredfordulón, sőt, nagyon sok fogyasztó számára ezek a termékek a legkeresettebbek. Ez is bizonyítja, hogy a gyümölcsös bor kategóriában a térség ma piacvezető. A fehér- és rozé borokon belül kiváló, nagy minőségű termékeket tud bemutatni a borvidék. Régen úgy vélték, hogy kékfrankosból lehet a legjobb rozét készíteni. Mára kiderült, hogy nemcsak abból, hanem a néró és a cabernet sauvignon is kiválóan alkalmas nagy borok készítésére – hangsúlyozta az elnök.

Mikor érdemes fogyasztani az italt? Frittmann János, aki a soltvadkerti Frittmann Borászat egyik tulajdonosa, azt mondja, amikor a legjobb állapotában van. A rozék például 1-1,5 évig fogyaszthatóak, míg a generosa, ezerjók, a rizlingek több évig is eltarthatóak. A vörösborok 3-5 éves korig is megőrzik magas minőségüket.

Hogy mi volt a siker titka? A borászok a sikeres borok szőlőalapanyagát terméskorlátozással optimális időszakban szüretelték. A feldolgozás nagyon fegyelmezett kellett hogy legyen. A borokat napi szinten kellett lekóstolniuk a palackozásig. A rozék népszerűsége az elmúlt két évtizedben futott fel. Hogyan tovább? Az ismert borász szerint a pincészeteknek meg kell teremteniük a saját arculatukat. Ehhez szükséges az egyedi borok elkészítése. Így például érdemes egy-egy jó ivású cuvée-t létrehozni egyedi név alatt. Ez adja majd a pincészetek egyedi arculatát – mondta végül Frittmann János, a Kunsági borvidék elnöke.

A sikerről a borászok

Font Gábor: – Nem először nyert már aranyat és ezüstöt a soltvadkerti Font Pincészet. A kunsági Cabernet Sauvignon Rosé száraz, jól iható bor, helyi, régóta beszállító szőlőtermelőtől vásároljuk az alapanyagot. Áprilisban palackoztuk az italt, amely megjelenésében tetszetős, világos hagymahéj­színnel bíró, 12,5 fokos alkohollal rendelkezik. A meleg nyári napokon kellemes illatával, szép savaival üdítő jellegű ital. Kifejezetten örülök annak, hogy öt aranyból három a mi vidékünkre került – mondta a szakember.

Szentpéteri Attila: – A kiskőrösi Szentpéteri Borház nem először nyert arany- és ezüstérmeket külföldön. Most is egy aranyat kapott a Cabernero Rosénk. A Cabernerót egy éve találtuk ki, melyet egyedi módon készítettünk el. Egyszerre tükrözi a sauvignon világfajta egyediségét és a magyar néró különlegességét. A siker titka több tényezőből áll össze: jó termőhely, a terméskorlátozás, a generációk tudásának összeadása, a tradíciók figyelembevételével vezettük be az újításokat. Ez az arany a fiam, ifj. Szentpéteri Attila és az én közös munkánk eredménye volt.