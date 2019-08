Gyakornokként is változatos, kihívást jelentő munkáim vannak

A versenyképes kompenzációs csomagnak és a béren kívüli juttatásoknak is köszönhetően megbecsülve érzik magukat a munkatársak, a Continental nemzetközileg is elismert stabilitása és kiszámíthatósága pedig tovább növeli a biztonságérzetüket és a vállalat iránt tanúsított elkötelezettségüket.

Röviden összefoglalva ezt szűrhetjük le a vállalat munkatársaival készített interjúkból, amelyek közül az egyiket most megosztjuk olvasóinkkal.

Ádám Gergely 2019 márciusában kezdett a Continental budapesti telephelyén dolgozni beszerzési gyakornokként.

Mindennapi rutinfeladataim közzé tartozik a beszerzési igények kiállítása, megrendelések kezelése és aktív kapcsolattartás a beszállítókkal, illetve egyszerűbb adminisztratív feladatokat látok el SAP és Excel használatával.

Miért éppen a Continentalra esett a választása, amikor gyakornoki helyet keresett? Az interjúm során tapasztalt mentalitás, miszerint a Continental nem tesz különbséget teljes állású munkatársak és gyakornokok között, nagyon meglepett és azonnal felkeltette az érdeklődésemet. Eleinte nem tudtam pontosan, mit és hogyan kell csinálnom, de hamar belerázódtam. Az első hónap után tisztultak le számomra feladataim, és jöttem rá, hogy nagyon szeretem azt, amivel foglalkozom. Emellett nagyon megkedveltem a cég barátságos hangulatát és munkatársaimat is. Milyennek látja a jövőt a Continentalnál, mint nemzetközi vállalatnál? Én a Contit egy nagyon megbízható, biztos jövő előtt álló multinacionális cégnek tartom. Folyamatos bővüléssel, növekedéssel és állandó újításokkal törekszik a számára kulcsfontosságú fogyasztói igényeket minél magasabb szinten kielégíteni, amivel szerintem egyedülálló az iparban. Saját bőrömön is érzem a cég folyamatos növekedését, amellyel párhuzamosan a saját felelősségem is nő, mivel rengeteg új megrendelést kell kiállítanom és kezelnem. Hogyan látja az előrelépési, fejlődési lehetőségeket a cégnél? Feletteseim és munkatársaim megbíznak precíz munkámban, így nyugodt szívvel adnak nekem akár nagyobb kihívást jelentő feladatokat is, amit hatalmas elismerésként élek meg. Remélem, hogy lesz lehetőségem a gyakornoki program után főállásban is elhelyezkedni itt, mivel szívesen maradnék a Continentalnál. Sokra becsülöm a céget, mivel szakmailag rengeteget fejlődhet itt az ember, és hiszek az előrelépés lehetőségében is.

A hazánkban már közel 30 éve jelen lévő, a mobilitás ökoszisztémáját alakító Continental vállalat már tíz lokációban végez gyártó, fejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Magyarországon, ezáltal is hozzájárulva a közlekedés biztonságosabbá és tisztává tételéhez. Tavaly egy Mesterséges Intelligencia Fejlesztő Központot nyitottak Budapesten, legújabb, zöldmezős beruházásuk keretében Debrecenben épül elektronikai okosgyáruk. A munkavállalók hazánk mellett Németországtól az ázsiai országokon keresztül az Egyesült Államokig a világ 60 országában próbálhatják ki tudásukat. A német technológiai cég 245.000 munkatársa a lehető legkorszerűbb technológiákkal és eszközökkel végzi a munkáját, a gyártásból kikerülő termékek, illetve a fejlesztési területen elkészülő szoftverek és szolgáltatások pedig a Continentalnál tetten érhető folyamatos innovációról tanúskodnak. A vállalat a munkafeltételeket illetően is halad a korral, hiszen – a feladatoktól függően – rugalmas az időbeosztás, és lehetőség van az otthonról végzett távmunkára is.

Mennyire könnyű megtalálni a közös hangot a kollégákkal egy ilyen nagy vállalatnál? Mivel még csak pár hónapja dolgozom a cégnél, így még nem volt lehetőségem részt venni a Continental által szervezett eseményeken, viszont kollegáimmal gyakran járunk össze, hogy minél jobban megismerjük egymást, és ezzel is jobban összekovácsoljuk a csapatot. Melyek a legfontosabb szempontok az Ön számára egy munkahely esetében? Számomra elengedhetetlen, hogy egy cég előrelépési lehetőséget kínáljon, a szakmai fejlődést gyakornokként kulcsfontosságúnak tartom. Fontos számomra a jó társaság és hangulat, illetve a megfelelő munkakörnyezet. Lényegesnek tartom a megfelelő fizetést és egyéb juttatásokat. Döntésemben hatalmas szerepet játszik az is, hogy azonosulni tudjak a cég értékeivel, szimpatikus legyen a vállalat arculata és imázsa. Lényeges információforrásként szoktam tekinteni az ismerőseim visszajelzéseire is, mind más munkahelyekkel, mind a Contival kapcsolatban. Melyik a legemlékezetesebb élménye a munkahelyéhez kötődően? Az első érdekes Contis élményem még a belépésemet megelőzően volt, ugyanis az interjún számomra megdöbbentő módon azzal szembesültem, hogy a döntés az enyém is, és fontos a saját véleményem, amit sok helyen nem vesznek figyelembe gyakornokok esetén. Legviccesebb történetem pedig 1 hónappal ezelőttről való, amikor is felhívtam egy cseh beszállítót, akivel a beszélgetés első 10 perce azzal telt el, hogy próbáltuk megtalálni a közös hangot angolul, majd a túlvégen ülő ember véletlen „és” szavának köszönhetően kiderült, hogy ő is magyar, amelyen persze nem csak mi ketten, hanem az egész iroda is nagyon jót nevetett. Azon eredményemre vagyok a legbüszkébb, hogy amikor rám bíztak egy nagyobb értékű megrendelést tartalmazó kintlévőségi listát, hogy szedjem ráncba, és én több mint 80%-kal redukáltam ezt az összeget. Ezen eredményemért rengeteg dicséretben részesültem a feletteseimtől, amiből hatalmas motivációt merítettem. Fontos mérföldkő volt számomra a közelmúltban az is, hogy először intéztem teljesen egyedül egy megrendelést, amelynek során a beszállítónál az átlagosnál jóval magasabb kedvezményt tudtam elérni. Engem nagyon motivál, hogy egy ilyen multinacionális cégnél dolgozom. Elégedett vagyok a munkahelyemmel és a pozíciómmal, úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet. Miért ajánlaná a Continentalt másoknak? Gyakornokként érzem a céges hozzájárulásomat, és nagyon jól esik számomra, hogy ezt éreztetik is velem, úgy érzem, hogy megbecsülnek. Változatos, gyakran kihívást jelentő munkáim vannak, amit gyakornokként nagyon jónak tartok, mivel ez járul hozzá igazán a szakmai fejlődésemhez.

A Continental aktuális állásajánlatairól és nyitott pozícióiról ide kattintva tájékozódhat.