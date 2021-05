Gyakornoki program előnyei a Mercedes-Benz gyárban

Egy-egy szakma elsajátítása akkor a leghatékonyabb, ha az elmélet gyakorlattal párosul. Ezt segíti elő a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában hosszú évek óta sikerrel zajló gyakornoki program, melynek keretében a felsőfokú tanulmányaikat jelenleg is folytató hallgatók az elméleti tudásukat átültethetik a gyakorlatba. Jelentős részük később a Mercedes-Benz gyár állandó munkatársaivá is válnak. A gyár nyitott, több részlegén is adott a lehetőség a gyakorlatra. A fiatalokkal való beszélgetések alátámasztják, rengeteg előnnyel jár számukra a program, miközben ízelítőt kapnak a munka világából is, ráadásul nagyvállalati környezetben. Két héttel ezelőtt két diákkal való beszélgetésünket adtuk közre, most újabb két srác mesél a tapasztalatairól.

„Adott a folyamatos fejlődés” Balog Szabolcs 23 éves, a kecskeméti Neumann János Egyetem tanulója, járműmérnök szakon végzős. Fél éve gyakornok a gyár karosszériaüzem területén. – Milyen céllal jelentkeztél a gyakornoki programra?

– Fontosnak tartom a szakmai és szakirányú kompetenciáim, valamint a prezentációs és a kommunikációs készségeim fejlesztését. Emellett a problémamegoldó képességem, illetve az analitikus gondolkodásmód tovább fejlesztését tűztem ki célul. Mindezek elérésében nagy segítségemre van a program. – A program után is szeretnél maradni?

– Igen, így tervezem. Szeretnék a Mercedes- Benz gyár csapatában dolgozni mint üzemmérnök. A cégnél eddig eltöltött idő alatt rengeteg új technológiát ismerhettem meg. Célom a korábban tanult műszaki eljárások további bővítése, illetve új ismeretek elsajátítása. – Bejöttek a számításaid a gyakornoki programmal kapcsolatban?

– Fél év távlatából mondhatom, hogy igen. A csapatomban dolgozó, tapasztalt kollégák rendszeres támogatásukkal hozzájárulnak a folyamatos fejlődésemhez. Az általuk adott feladatok, projektek minden nap új kihívást jelentenek, ezáltal pedig segítik képességeim fejlődését. – Mi motivál leginkább a munkádban?

– A járműgyártás területén minden nap új lehetőségek és projektek várnak rám, mindez pedig egy olyan közösségben, ahol a folyamatos fejlődés lehetősége is adott, magasan képzett kollégák támogatásával. – A Mercedes-Benz autók közül melyiket választanád, ha lehetne?

– A Kecskeméten gyártott típusok mind tökéletesen megfelelnének az igényeimnek. Ezeken kívül azonban van egy igazán nagy kedvencem, az 585 lóerős Mercedes-AMG G 63, amely egy igazi erőgép és maga a luxus. „Kihívások és elismerések” A 22 éves Fabó János a kecskeméti Neumann János Egyetem mérnökinformatikus hallgatója, így gyakornok munkáját a gyár informatikai részlegén tölti. – Milyen elvárásokkal érkeztél a gyárba?

– Úgy gondolom, csak nyerhetek a programmal. Mindenféleképpen a tanulást, a fejlődést és az új tapasztalatok szerzését tartom fontosnak a programban eltöltött idő alatt. – Hosszú távon gondolkozol a Mercedes-Benz gyárban?

– Mindenképpen. A cégnél sok új technológiát és vállalati rendszert ismerhettem meg. A célom az, hogy ezt a szakmai tudást továbbra is a Mercedes-Benz gyárnál bővítsem és hasznosítsam. – Hogy érzed magad a csapatban gyakornokként?

– Egy remek csapat részese vagyok. A program pozitívumai közül kiemelném még a tapasztalatszerzést, illetve a fejlődő nyelvtudásomat is. Továbbá nagyon sok pozitív értékelést és visszajelzést kapok szinte minden területről a munkám során. – Hogyan jellemeznéd a napi munkád?

– A munkakörömbe tartozó feladataimat már rutinszerűen végzem, viszont mindig új kihívás elé állítanak a rám bízott feladatok. Emellett pedig napról napra egyre motiváltabb vagyok és bár eleinte idegen volt számomra ez a munkahelyi környezet, most már sok önbizalmat ad a számomra. – Van kedvenc Mercedes-Benz autód?

– A kecskeméti gyárból kiguruló CLA Coupé-t nevezném meg, mely szerintem egy remek design és nagy teljesítmény párosa. A kényelem sem utolsó, melyet a “Hey Mercedes” beszédvezérlésen keresztül is lehet érezni. Jelentkezz Te is gyakornoknak a kecskeméti Mercedes-Benz gyárba! Nézd meg a nyitott pozíciókat itt: https://cutt.ly/fb_mbmhgyakornok Amennyiben szívesen hallanál még személyes történeteket, információkat a gyakornoki programról, nézd meg a Mercedes Benz gyár YouTube csatornáján ((1) Mercedes-Benz Gyár Kecskemét – YouTube) a Carpool videósorozatot! Kövesd Facebook ((3) Mercedes-Benz Gyár Kecskemét | Facebook) és Instagram oldalukat (Mercedes-Benz Gyár Kecskemét (@mercedesbenzgyarkecskemet) • Instagram-fényképek és -videók)!