Gaál József a kamarai tagság előnyeiről

Miért jó egy vállalkozás számára a kamarai tagság? Erről kérdeztük Gaál Józsefet, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét.

„Nézzük először, mi is az a kamara? 1850-ben létrehozott, mára az egész országot lefedő, 23 területi kamarát jelent. Ez hatalmas hálózat, amelyen belül 100 településen csaknem ezer munkatárs végzi a feladatát. Ők közel 40 ezer önkéntes kamarai tag vállalatot szolgálnak ki, amelyben több ezer gazdasági szakember hatalmas tudásbázist jelent. A hálózat egyik tagja a BKMKIK, amelynek 1500 vállalkozás a tagja, négy településen 50 munkatárs áll a cégek szolgálatára. A döntésben, hogy valaki a kamara tagja legyen-e, több szempont érvényesül. Ezek közül néhányat emelnék ki – mondta az elnök.

Elsősorban valamilyen előnyt várunk a tagságtól, például, hogy együtt, összefogva erősebbek vagyunk, a vállalkozók közösen jobban tudják érdekeiket érvényesíteni. Sokan fogalmazzák meg a „valahová tartozás” szükségességét. Továbbá a fejlett vállalkozói kultúra fontos eleme a társadalmi felelősségvállalás is, ez különösen a nagy nemzetközi cégeket hozza a kamarába. Hogy néhány konkrét példát említsek, előnyt jelent a tagság a Széchenyi Kártya esetében. Emellett olyan információkhoz juthat a tag (például jogi, külpiaci, adózási, pályázati), amelyeket a kamara tud biztosítani. A kapcsolatrendszer kiépítése is rendkívül fontos egy vállalkozás életében, amelyben a kamarai szervezet már sok cégnek segített. A hazai szervezet mellett 14 országgal tagozati, hárommal pedig vegyes kamarán keresztül lehet igénybe venni külkapcsolati szolgáltatásokat. Ezek nagy részét térítésmentesen, vagy ha fizetős, a tagok számára kedvezményesen lehet igénybe venni.

A szakember-utánpótlás lényeges eleme a duális szakképzés, ebben fontos szerepe van a kamarának. Ebben kiemelt partnerünk például a Festo Kft., amely a hazai társaságok közül az Ipar 4.0 rendszerét egy kétéves projekt keretében mutatja be az érdeklődő cégeknek. Most indult az országos mentorprogram, melyben a jelentkező mentoráló cégek ellenszolgáltatás nélkül segítenek kisebb vállalkozásoknak a fejlődésükben. A kamara üzleti közösség. Ide nem kötelező tartozni, de akik ide tartozik, azoknak egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat szeretnénk biztosítani. Nagyon fontos, hogy a cégek információkat juttassanak el hozzánk. Ha például valaki egy országos jellegű problémára felhívja a figyelmünket, akkor előkészítve, akár jogszabályi módosítást is képes elérni a kamarai rendszer. Ez mindenki számára előnyös – mondta végül Gaál József, a kamara megyei elnöke.

