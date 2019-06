Ezekkel a társasjátékokkal érdemes játszani 2019-ben

Társasjátékozni szexi. A mondat mostanában nem provokáció, hanem jelzése annak, hogy mennyire divatossá vált társasjátékozni. És ahogy felkapottá vált, sok kiadó állt neki egyre több társasjáték magyar kiadását forgalmazni. Vagyis eligazodni is egyre nehezebb ebben a világban.

Mit válasszunk ebből az egyre színesebb világból?

Ezzel a cikkel szeretnénk egy kis útmutatót adni: mit érdemes kipróbálni a legfrissebb újdonságoktól! A gemklub.hu-n és az ehhez hasonló oldalakon mindig megnézheti, hogy melyek most a legnépszerűbb társasjátékok.

Elsőnek egy magyar fejlesztésű játékot javaslunk, az Igen?-t. Hogy miért? Mert egy nagyon jól sikerült, beszélgetős partijáték, amelyben valóban lehet pontokat gyűjteni, és ezzel nyerni is, de a játékélmény törzsét a beszélgetés teszi ki. A feladat ugyanis minden körben az, hogy az épp aktuális kérdésre hányan válaszolnának igen-nel? És a kérdések nagyon változatosak és sokrétűek…

Könnyed partijáték a Csak egy is, de játékról játékra élvezetesebb lesz, ahogy a játékosok ráéreznek az ízére. A játékosok csapatként kell minél több szót kitaláljanak, de a kitaláló csak azokat a segítségeket olvashatja le a letörölhető táblákról, amelyek egyediek… A játék nem véletlen kapta meg az idei, 2019-es Év Játéka- (Spiel des Jahres) jelölést.

A Skicc is a jópofa partijátékok képviselője, de ő a klasszikus rajzolgatós játékra tesz rá két lapáttal: nem elég, hogy mindenkinek a lehető leggyorsabban, de ugyanakkor legfelismerhetőbben is kell a saját feladványát megrajzolnia. És ha kész a rajz, gyorsan szavazni is kell kártyáikkal a többiek rajzára!

A Lépten-nyomon: Amszterdam-ban is fontos a gyorsaság, de nem érdemes kapkodni. Két csapat vetélkedik azon, ki talál oda egy hatszögű képekből felépített városban hamarabb a célterületekre. hogy mi a csavar? Hogy a csapatvezető csakis képek összekapcsolásával, színtiszta vizuális asszociációval irányítja csapatát.

Az én kicsi kaszám egy különleges stratégiai játék: egy összetett játék gyerek-családi verziójaként született meg, annak steam-punk világát mesés környezetbe ültetve. A bájos mini figurákat mozgatva a játékosok almákat gyűjtenek piteharcokhoz (mert a konfliktusokat így intézik el), de lehet harc nélkül is nyerni, varázsigék és barátságpontok gyűjtögetésével.

Mostanában felkapott a bingó játékok fejlettebb verziói. A Köszöntünk… álmaid városában egy olyan családi játék, amelyben minden körben minden játékos ugyanabból a 3 lehetőségből választ egyet – de ezek egészen más módon tehetik értékessé 3 utcás kertvárosukat, amelyet saját papírjukon alakítanak ki: ügyesen kell beosztani a házszámokat, kerítéseket, de medencék és parkok is épülnek.

Magasabb régiókba visz a Fesztáv: a lenyűgöző szépségű családi játékban a játékosok madárfaj-kártyákat telepítenek (ha az igényeik szerinti táplálékkal látják el őket): az erdőbe, a mezőre és a vízpartra. Ahogy nő a madársereg, egyre több tojást tojnak és táplálékot kutatnak fel.

Nagy divatja van a szabadulószobáknak, és sok asztali verziójuk is jelent már meg, de egyik sem annyira kompakt, mint a Szabadulópakli-sorozat. A zsebrevágható szabadulószobás játékban 60 kártya segítségével kell kivágjuk magunkat egy-egy szorult helyzetből: egy lezárt titkos laborból vagy a világ legrégebbi kaszinójából.

Az összetettebb játékok szerelmeseinek is tudunk újdonságokat ajánlani! A Concordia: Sestertiuszokkall kikövezett utak egy szédítően jól sikerült kombinációja a termelő, építkező és pakliépítős játékoknak. A Római Birodalom területén építi mindenki kereskedelmi birodalmát, és ahova később ér oda, bizony drágábban tud csak terjeszkedni.

Végül egy klasszikus stratégiai játék: a Terra Mystica, ami a legedzettebb játékosok számára ajánlott, és meselények vezetőjeként kell a terjeszkedést irányítanunk. Csak akkor építhetünk új települést, ha a területet a saját népünk igényeire formáltuk, de a vetélytársak közelsége előnyökkel is járhat.

Reméljük, hogy mindenki megtalálja a 2019-es kínálatból a legjobban hozzá illő társasjátékot!