Érték az információ

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Az adatvédelem érvényesülésének tapasztalatai és gyakorlati megvalósítása a kis- és középvállalkozások hétköznapjaiban címmel szervezett előadást. Ennek előadói dr. Kassai László adatvédelmi szakjogász és dr. Kovács László adatvédelmi biztonsági szakértő voltak.

Rendkívül fontos az adatok védelme. Azokkal, ha nem megfelelő helyre kerülnek, vissza lehet élni. Az adatok óriási gazdasági értékkel is bírnak. Becslések szerint az európai polgárok személyes adatainak értéke 2020-ra potenciálisan majdnem évi 1 billió euróra növekedhet. Ez ezermilliárd eurót jelent. Forintban kifejezve ez több mint 320 ezermilliárd forint. Ez a magyar éves GDP kilencszerese.

A megyei iparkamara a téma fontossága érdekében ezért is rendezett az utóbbi években adatvédelmi tájékoztatókat. A tavaly bevezetett adatvédelmi törvény tapasztalatairól pedig a közelmúltban tartott ismertetőt a BKMKIK kecskeméti székházában dr. Kassai László adatvédelmi szakjogász és dr. Kovács László adatvédelmi biztonsági szakértő. A fogyasztók számára egyre fontosabb a magánélet védelme, a bizalom elvesztése a lehetőségek és bevételek elvesztését vonja maga után. A közelmúltban történt nagy horderejű adatincidensek arra késztették a fogyasztókat, hogy elpártoljanak a személyes adatokat nem megfelelően védő szolgáltatóktól. A magánéletet tiszteletben tartó szolgáltatásokat nyújtó európai vállalkozások vonzóbbak lehetnek a fogyasztók számára, és ezáltal azok versenyképesebbek lesznek.

Az EU rendelkezik a legmagasabb szintű adatvédelmi szabványokkal a világon. Ezt a rendelkezést 2016-ban fogadták el, de Magyarországon csak tavaly vezették be. Így több idő jutott a felkészülésre idehaza. A multinacionális cégeknél a jogszabály érvényesítése nem jelentett gondokat, mivel a Lajtán túli országokban már jól ismerték az egész unióra egységesen kiterjedő rendelkezéseket. A hazai kis – és középvállalkozóknál jelentett nehézségeket az adatkezelés új módja.

Az elmúlt időszakban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárást intézett több szervezet ellen, amelyeknél problémákat talált. Így az egyik egyházat 20, az egyik külföldi kiskereskedelmi láncot, amelynek egyik áruháza Kecskeméten is megtalálható 15, az egyik sportszövetséget 1,5, az egyik pártot 11, s az egyik igen gyorsan fejlődő megyeszékhely önkormányzatát 1 millió forintra büntette. A fórumon elhangzott, hogy a hatóság közlése szerint az első egy-két évben az ellenőrzések során a hiányosságokra hívják fel a figyelmet, nem pedig a büntetés kiszabását forszírozzák. Ott, ahol azonban bejelentés történt, ki kell vizsgálniuk az ügyet, és szankcionálniuk kell. Az előadók szóltak az adattárolás és – kezelés fontosságáról is. Nagyon sok céget a jogszabályváltozás úgy ért, hogy a szekrényből elővettek egy nagy csomag szerződést, dokumentumot, amelyeken azok az érzékeny adatok szerepeltek.

Amikor azonban átbogarászták a dossziékat, kiderült, hogy az adatok 70–80 százaléka felesleges. Az ezeken szereplő adatokat, információkat kellett a megfelelő módon szelektálni, tárolni és eldönteni, ki, mikor, milyen körülmények között és mihez férhet hozzá az adott vállalatnál. A tájékoztatón szó esett arról is, hogy nagyon sok vállalkozás a computerében őrzi az adatokat. Itt olyan tűzfallal, hozzáférési jelszókkal kell az adatokat védeni, mely sok esetben egy külső IT szakember dolga. Szó esett még az őrzővédő szolgálatok jogosítványairól is. Azaz, hogy ki és mikor használhatja például egy gyár környékén kirakott kamerákat.