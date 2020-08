Érdemes a Szegedi Tudományegyetemre pótfelvételezni

Augusztus 9-ig jelentkezhetnek a továbbtanulás előtt állók a Szegedi Tudományegyetem pótfelvételi eljárásban hirdetett képzéseire. Magyarország legjobb egyeteme 13 területen több mint 440 képzést kínál alap, mester, osztatlan és felsőoktatási szakképzéseken, államilag finanszírozott és költségtérítéses helyeken.

A 2020-as központi felvételi eljárásban a már felvételt nyert több mint 5900 új hallgató mellé további elsőéveseket vár a Szegedi Tudományegyetem. A Tisza parti universitas 12 kara és Tanárképző Központja több mint 440 alap, mester, osztatlan és felsőoktatási szakképzésen, nappali és levelező tagozaton valamint távoktatási formában kínál pótfelvételi lehetőséget.

Állami ösztöndíjas képzéseket is hirdet az SZTE

Államilag finanszírozott alapképzésekre az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon ápolás és betegellátás (ápoló), egészségügyi gondozás és prevenció (védőnő), valamint szociális munka szakokra, a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon műszaki szakoktató, óvodapedagógus, szociálpedagógia, tanító és nemzetiségi tanító (német, román, szlovák) szakokra lehet jelentkezni.

Szintén államilag támogatott képzésekre várja a jelentkezőket a Mezőgazdasági Kar, mezőgazdasági mérnöki (magyar és angol nyelven), vadgazda mérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki szakokon, valamint a Mérnöki Kar, élelmiszermérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki és műszaki menedzser szakokon. A Természettudományi és Informatikai Kar biomérnöki, gazdaságinformatikus, környezetmérnöki, mérnökinformatikus, molekuláris bionika mérnöki, programtervező informatikus, üzemmérnök-informatikus és villamosmérnöki képzéseit hirdeti meg államilag finanszírozott formában is.

A meghirdetett szakok teljes listája az SZTE pótfelvételi oldalán érhető el.

Ki jelentkezhet?

A pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzésekre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni, legkésőbb 2020. augusztus 9-ig. A pótfelvételi során már csak egyetlen képzés jelölhető meg, valamint csak azok jelentkezhetnek, akiket egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel a július 23-án zárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem is jelentkeztek felsőoktatásba. A 2020. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapítása legkésőbb 2020. augusztus 28‐ig megtörténik, ekkor dől el, ki kerül be az általa megjelölt képzésre.

Miért érdemes a Szegedi Tudományegyetemet választani?

Jól döntenek a brit QS rangsor szerinti legjobb magyar egyetemre pótfelvételizők. A Szegedi Tudományegyetemen olyan egyedülálló lehetőségekkel és ösztöndíjakkal várják a felvételizőket, amilyeneket más hazai felsőoktatási intézmények nem nyújtanak. Azok a tehetséges hallgatók, akik folyamatosan figyelik az aktuális pályázati kiírásokat, és jól pályáznak, akár több százezer forint ösztöndíjra is szert tehetnek szegedi tanulmányaik során. Emellett olyan országosan is egyedülálló hallgatói juttatásokra számíthatnak, mint a tömegközlekedési bérlet és a jegyzettámogatás. Az intézmény kiemelt tehetséggondozó programjai és szakkollégiumai anyagi és mentori támogatást is nyújtanak. Ráadásul Szeged egy igazán diákbarát város: az SZTE-s hallgatók számos szegedi szórakozóhelyet, sportlétesítményt, szabadidős és kulturális programot látogathatnak ingyen vagy kedvezményesen.

Hallgatói elégedettség: kiválóra vizsgázott a Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem jó hírneve töretlen: ez is kiderül abból a hallgatók körében végzett idei felmérésből, amely során a 2019-ben és a 2015-ben végzett hallgatókat kérdezték.

Az idei online kérdőívezés során nőtt azon egykori hallgatók száma, akik teljes mértékben elégedettek voltak a Szegedi Tudományegyetemmel diplomájuk megszerzésének évében. A 2015-ben végzett felmérés alapján a válaszadók 25 százaléka, 2019-ben 23 százaléka, míg 2020-ban 28 százaléka volt teljes mértékben elégedett az egyetemmel. Emellett a 2015-ben végzett felmérés alapján a megkérdezettek 38 százaléka, 2019-ben 36 százaléka, míg 2020-ban a 33 százaléka adott a maximális hét pontból hatot arra a kérdésre, hogy mennyire volt elégedett összességében az egyetemmel a végzés időpontjában.

2019-hez képest 7 százalékkal növekedett a visszatérési hajlandóság is: míg a 2019-ben végzett kutatás alapján 61 százaléka mondta azt, hogy visszatérne az SZTE-re további tanulmányokat folytatni, addig a 2020-as kutatásban résztvevők körében ez az arány már 68 százalék volt.

A 2019-ben végzett felmérés eredményeként 85 százalék ajánlaná a szegedi egyetemet másoknak is, míg a 2020-as felmérés alapján 2015-ben és 2019-ben diplomát szerzők esetében ez is növekedett: 87 százalékra. Az eredményeket tekintve elmondható, hogy az előző évekhez viszonyítva növekedett azon korábbi hallgatók aránya, akik a Szegedi Tudományegyetem hírnevét jónak vagy kiválónak minősítették.