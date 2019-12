Építkeznek, fejlesztenek a Pintér Műveknél

A negyedik ipari forradalom folyamata elkezdődött a nagyvállalatnál

A Pintér Művek jövőre Pakson építkezik. Kecelen 788 millió forintos beruházást hajt végre. A legrégebbi magyar gyár tulajdonosával, Pintér Csabával beszélgettünk.

– Milyen évet zár a Pintér Művek?

– Az idei év is jónak mondható. A cég életében fontos dolgok történtek. Pakson új telephelyre költöztünk. A helyi ipari parkban vásároltunk telket, ahol az építkezés előkészítése zajlik, ami egymilliárdos beruházást jelent. A legmagasabb elvárásoknak megfelelő csarnok fog elkészülni, természetesen irodákkal együtt. A saját energetikai technológiánkat fogjuk majd beépíteni, így az egyben egyfajta bemutatóhelyként is szolgál majd – mondta Pintér Csaba, a keceli Pintér Művek tulajdonosa, majd hozzátette. – Olyan energetikai megoldásokat alkalmazunk, amelyeknek nincs károsanyag-kibocsátása, emellett éjszaka és szélcsendben is egyaránt működnek. Ha a megoldás sikeresen debütál, akkor készen állunk kielégíteni a piaci igényeket.

– Mekkora teljesítményű lesz a berendezés?

– 200 kW-os kapacitásúra tervezzük. A Pintér Művek jelenleg másfélszer ennyit fogyaszt egy óra alatt.

– Pakson hány emberük dolgozik?

– Főállásban 25 munkatársunk van a telephelyen. Nagyobb erőművi karbantartások esetén viszont 40-50 fővel is ki szokott bővülni a szakembergárda.

– Hogyan értékeli a paksi munkájukat?

– A feladataink jelentősen megszaporodtak, hiszen az atomerőműben most érkezett el az időszakos, kötelező jellegű nagykarbantartások ideje. Ennek függvényében szerencsére a bevételeink is nőnek. Szakmai felkészültségünk eredményeként egyre több megbízást nyerünk el. Ám a feladatok időrendjét nem lehet előre kiszámítani. Előfordul, hogy havonta 21 napot dolgozunk folyamatosan három műszakban, máskor pedig másfél hónapos szünet van. Ilyenkor is feladatot kell biztosítani az ottani kollégáknak, ezért ezekben az esetekben előgyártási feladatokkal bízzuk meg őket. Azt feltétlenül meg kell említeni, hogy az ilyen jellegű munkamegosztás megszervezése korántsem egyszerű feladat. Mindkét részről komoly felkészültséget és odafigyelést igényel.

– Azt mondják a szakemberek, hogy megfelelő karbantartással megkétszerezhető egy atomerőmű élettartalma.

– Ha a reaktortesttel nincs gond, a berendezések nagy része viszonylag egyszerűen cserélhető. Itt kell megemlítenem, hogy a karbantartási feladatok mellett készülünk arra, hogy az új erőmű kivitelezési munkálataiban is aktívan részt vegyünk, hiszen részünkről minden adott a sikeres munkavégzéshez: 1991 óta ott vagyunk a helyszínen és rendelkezünk a kellő szaktudással és tapasztalattal.

– Milyen feladataik, nagyobb projektjeik vannak most Kecelen?

– Egyedi gépgyártás és az egyedi energiatermelő gépek gyártásának az előkészítése zajlik éppen. Emellett egy 780 millió forintos fejlesztést valósítottunk meg. A lemezmegmunkáló üzemünk újult meg. Új CNC-gépeket vásároltunk: egy négyhengeres CNC-hengerítőgépet, egy új CNC-fiberlézert, egy hattengelyes élhajlítót és egy háromdimenziós, 6000×3000-es asztalú plazmavágó berendezést, amely forgácslófejjel is fel van szerelve, így képes csöveket is megmunkálni. Saját erőből egy régi találmányunkat is sikerült a modern kor követelményeihez igazítanunk. Ez egy olyan hegesztőrobot, amely a mágneses pólusok vezérelt váltakoztatásával tereli az olvadt fémet a hegesztés közben. Az olvadt fém keresi az észak-déli irányt, emiatt a hozaganyag mindig a kívánt teret tölti ki. Így emberi hiba szinte nem fordulhat elő, mivel a munka felügyeletét egy robot látja el. Az eredmény: zárványmentes, a tökéleteshez közeli varratok. Az Országos Atomenergia Hivatal el is fogadta az új technológia alkalmazását. A minisztérium felkérésére november 15-én részt vettünk a Modern Gyárak Éjszakája programsorozaton, ahol minden érdeklődő megtekinthette új technológiáinkat.

– Sokat szállítanak külföldre? A folyton emlegetett, visszatérő válságok mennyiben érintik a Pintér Műveket?

– A válság mindenekelőtt a tömeggyártást érinti. Az olyan iparágakat érinti érzékenyen, mint például az autógyártás. Az egyedi termékek gyártóit azonban közel sem rázza meg annyira. Másfelől az is igaz, hogy éppen az egyediség miatt, nehezebb piacot találni. A megoldást a saját termékek gyártásában és bérmunka arányának csökkentésében látom. A másik út a modernizálás, amiről korábban beszéltem.

– Küzdenek-e a szakemberhiánnyal?

– Természetesen mi is érezzük, de nem ülhetünk ölbe tett kézzel, hanem a megoldáson kell gondolkodni! Jövőre például 14 forgácsológépet cserélünk le. Ezeket mindössze négy gép helyettesíti majd. Így 14 szakember három műszakban termelhet majd a jövőben. A kollégákat folyamatosan képezzük. Emellett kapcsolatban állunk a kiskunhalasi és a kiskőrösi szakképzési központokkal.

– Az Ipar 4.0 folyamatba hogyan kapcsolódott be a cég?

– Ez a negyedik ipari forradalom. Készítettünk egy olyan termelésirányítási szoftvert, amely egyedi gyártásra használható. Összekapcsoltuk egy felügyeleti rendszerrel, aminek a segítségével valós idejű tájékoztatást kapunk a termelés, s általában a cég helyzetéről. A berendezéseken szenzorokat helyeztünk el, így azonnali képet kapunk a gépkihasználtságról, a gyártásra fordított időről. Teljes ellenőrzést gyakorlunk a gépeink és a folyamatok felett. Ezek meghatározzák az árajánlatokat, a nyereséget is. A folyamatot elindítottuk, de még hosszú hónapok munkája áll előttünk, mire a rendszer olajozottan fog működni, de jövő júniusban már a 4.0 rendszer sajátosságait figyelembe véve szeretnénk dolgozni.

– Az Ön fia, Pintér Márk indított egy céget. Mi a profilja?

– A Pintér Művek telephelyén működik az EVM Group Kft., amely elektronikai hulladékok feldolgozásával foglalkozik. Az év elején kezdte a munkát, s egyre több nagy céggel áll kapcsolatban. Alapvetően gyártásközi hulladékot fogad be, de például a leselejtezett CT-berendezéseket is ideszállítják. A megsemmisítés úgy történik, hogy a hasznos és újrahasznosítható anyagokat frakciókként kivonják az elektronikai hulladékokból. A maradék hulladékot pedig az érvényes törvények szerint ártalmatlanítják. Itt szeretném megemlíteni, hogy lányom, Pintér Csilla ügyvezetője lett egy új cégnek, a Metal Resource Kft-nek. Ennek a fő profilja az értékes fémek kinyerése különféle forrásokból. Emellett, Csilla lányom a Pintér Művek gazdasági és személyzeti ügyeinek intézésében is egyre nagyobb szerepet kap.

– A Haditechnikai Park?

– A bejáratnál a T–72-es és T–34-es harckocsik fogadják a látogatókat. A változás azonban ennél jóval átfogóbb. A kiállításról 168 járművet már leselejteztünk. Megalakult egy nonprofit kft., amely hamarosan önálló múzeumi engedéllyel rendelkezik majd. A jelenlegi 500 járműből úgy 220-230 marad meg. Ahogy felújítottunk a közelmúltban egy MiG 17-es vadászgépet, a többi járműre is sor kerül a közeli jövőben.

– A T–72-es harckocsi és egy MiG–29-es repülőgép Pintér József álma volt.

– Ezt már részben megvalósítottuk, hiszen a T–72-est már kiállítottuk. A MiG–29-es beszerzése még csak terv ugyan, de közel állunk a megvalósításhoz. A virágkiállítás ideje alatt az érdeklődők természetesen látogathatják a kiállítást. Ez követően március 15-ig bezárunk.

– Mit vár az idei virágkiállítástól?

– A Pintér család az indulástól kezdve támogatja a Flóra kiállítást. Lokálpatriótaként mi sem természetesebb annál, hogy támogatok egy ilyen nagyszabású rendezvényt, ami öregbíti a városunk hírnevét itthon és külföldön egyaránt – mondta végül Pintér Csaba, a Pintér Művek tulajdonosa.

Kihasználva az alkalmat, a Pintér Művek, a magam és családom nevében ezúton szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánni mindenkinek.

Pintér Csaba

Pintér Művek

6237 Kecel, Rákóczi F. u. 171/ 2 – 177.

Tel: +36-78/ 420-199

Fax: +36 – 78/ 420-600

www.pintermuvek.hu

E-mail: [email protected]

[email protected]