Dr. Ács Optika: Divat és High Tech

Kecskeméten, a Dr. Ács Optika és Szemészeti Rendelőt 13 éve nyitotta meg Dr. Ácsné Szepes Krisztina (#szemuvegcoach), aki mind a mai napig nagy mosollyal és magabiztos hozzáértéssel segíti a vásárlókat az egyedi igényeik feltárásában.

– Hogyan lesz egy pedagógusból szemüveg coach?

– Ez egy szövevényes történet, de természetesen az ember magánélete sokszor keveredik az üzleti élettel. Férjem szemorvos, így már az optika megnyitása előtt is „foglalkoztam” szemekkel és a látással a mindennapokban. A pályámat valóban tanárként kezdtem, mely hivatást imádtam, és a gyerekek nyelvét is mindig értettem. Éppen ezért a fiatal generáció az optikában az első naptól szintén nagy törődést kap.

– Mi vonzza az optikai munkában?

– Az optika ma már sokkal többről szól, mint a szemüvegek kínálata. Nagyon szeretek nap mint nap az emberekkel, a látásukkal és minden egyéb megoldandó problémájukkal foglalkozni, segíteni nekik. Egy csinos szemüveg mindig is megmozgatott. Mivel az optikai világban forgok, több ezer szemüvegkerettel kerülök kapcsolatba, így a szakmaiságot és a divatot egyszerre tudom magamba szívni.

– Mit jelent az, hogy valaki szemüveg coach?’

– Minden egyes ember egy unikum, életvitel, gondolkodás, és fizikai attribútumok tekintetében is, így a fej formája, a szemek és annak arányos méretei, a fülek, szemöldök elhelyezkedése teljesen egyedi. Hatalmas a választék optikai keretekből, napszemüvegekből és a választható szemüveglencse típusokból, én pedig segítek mindenkinek eligazodni és megtalálni a számára legjobban illő keretet, az életvitelének megfelelő optikai megoldást.

– Mitől lesz egy optika „high-tech”?

– Erről egy könyvet is lehetne akár írni. Első lépésben, aki kapcsolatba lép velünk, megpróbálunk minél többet megtudni róla, leginkább az egyedi paramétereit, melyeket figyelembe kell majd vennünk. Egy alapos, mindenre kiterjedő vizsgálat az alap, melynek két fő eleme van: a vizsgáló személye és a vizsgálati eszközök precizitása és változatossága. Nálunk a vizsgálatot végző személyek valamennyien elismert szakemberek. Amellett, hogy életvitelszerűen aktívan vizsgálnak, minden évben kutatásokat végeznek és eredményeiket publikálják. A vizsgáló berendezések és eszközök fejlettsége pedig tükrözi a mai modern kor vívmányait.

– Bemutatná, milyen eszközökkel felszerelt az optika?

– Több vizsgáló műszerünk mesterséges intelligenciával ellátott, számítógép által vezérelt készülék, amely több százezer vizsgálati eredményt figyelembe véve tud rendkívül precíz mérési adatokat adni. A mai modern vizsgálati eszközök segítségével a szakembereink a szem- és látásproblémákon kívül számos más betegséget, állapotot is képesek feltárni, például a nálunk dolgozó optometrista észre tudja venni a cukorbetegségre, magas vérnyomásra, vagy akár a fejfájásra utaló jeleket is.

– Hogyan választják ki a minden szempontból tökéletes keretet?

– A vizsgálat után következik a megfelelő keret kiválasztása. Ebben fontos szerepet játszik a már említett fizikai különbözőség. Kollégáimmal ránézésre már tudjuk a fejforma alapján, hogy kinek, milyen forma áll jól. A vásárló személyisége, melyet igyekszünk gyorsan megismerni, fontos szerepet tölt be a modellek és színek kiválasztásában. A következő lépés a szemüveg lencse meghatározása, ennél a folyamatnál is segíti munkánkat a technológia. Digitális, 3D-s műszereket és erre kifejlesztett szofvereket használunk az egyedi igények beállítására. Lehetőség van akár azt is figyelembe venni egy szemüveg megrendelésekor, hogy milyen hosszú az illető szempillája! A megrendelés megérkezésekor a szemüvegbe mi csiszoljuk bele a lencséket, kész szemüvegen még apró beállításokat végzünk, hogy teljesen tökéletes harmóniában legyen az esztétika és a technológia.

– Nem hiányoznak a gyerekek, a tanítás?

– Nem… – mondta mosolyogva Szepes Krisztina. – Nálunk sok fiatal fordul meg, mivel az optometristánknak mester vizsgája és több szakirányú végzettsége van a gyermekek vizsgálatában és a különböző elváltozások kezelésében. A rejtett kancsalság az egyik legtipikusabb ilyen állapot, melyet sok esetben sem a gyermek sem a szülő nem vesz észre. Érdemes a kisebbeket évente egyszer behozni hozzánk, gyakran meg tudjuk előzni a későbbi kellemetlenségeket. A gyerekeknél előfordulhat figyelemzavar, vagy „izgágaság”, melyek sokszor a látással vannak összefüggésben. Számos nagyon kedves történetről tudnék beszámolni, ahol a gyermeknek hirtelen elmúltak ezen problémái.

– Látványosan megújult az üzlet. Nagyon egyedi megjelenést kapott! Milyen egyéb tervei vannak?

– Az átalakítás már majdnem teljesen befejeződött. Az optika felújítása időszerű volt, és szerettem volna olyan stílust megjeleníteni, mely a Dr. Ács Optika és Szemészeti Rendelő alapelveit tükrözi, ahová élmény lehet csak besétálni és nézelődni is. Az átalakítás nem csak külalakot takar – új orvosi és optometriai vizsgáló műszereket sikerült beszereznünk, valamint új márkákkal és technológiákkal egészítettük ki kínálatunkat. A gyermekek a jövőben is kiemelt szerepet kapnak nálunk, hamarosan világújdonságot vezetünk be, melynek sok szülő nagyon örülhet majd!

Dr. Ács Optika és Szemészeti Rendelő

Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.

Tel.: +36 30 950 5124, +36 76 401 152

nyitva tartás: H-P: 9-18,| Szo: 9-13

www.dracsoptika.hu