Családi napot tartott a Schneider Electric

A Schneider Electric az energiamenedzsment és az automatizálás nemzetközi szakértője, 100 országra kiterjedő jelenléttel. A világcég vezető szerepet tölt be a közép- és kisfeszültségű, valamint a biztonságos energiaelosztás és az automatizálási rendszerek területén, egyszersmind nagy hangsúlyt helyez a fenntarthatóság kérdésére.

A Schneider Electric partnerei a világ vezető cégei, úgy, mint a Google, a Facebook, nemzetközi áramszolgáltatók, nagy ipari cégek. A stabil és egyre bővülő megrendelői körnek köszönhetően a vállalat folyamatosan növekszik. A Schneider Electricnél meggyőződés, hogy sikereiket partnereiknek és munkatársaiknak köszönhetik, ezért a vállalatnál páratlanul fontos a munkatársak elégedettsége és a szakmai fejlődés biztosítása. Ennek jegyében rendezik meg minden évben munkavállalóiknak a hagyományos családi napot Kunszentmiklóson, a Miklóssy János Sportközpontban. A családokat számos színes és vidám program, közös ebéd, sportolási lehetőségek és úszómedence várta az idei, szombaton megrendezett napon. Itt kérdeztük meg a vállalat munkatársait arról, hogy miért jó a Schneidernél dolgozni.

David Welter, a Tendering és Projekt menedzsment vezetője, több mint 15 éve a Schneider Electric munkatársa, két éve érkezett a brazil egységtől a kunszentmiklósi gyárba. David elmondta, hogy erős alapokon nyugvó, stabilitást jelentő nemzetközi háttérrel rendelkezik a társaság és nagyon sokat fektet a dolgozóiba és a régió fejlesztésébe.

„Büszke vagyok, hogy része lehetek a cégnek és tapasztalatommal segíthetem a magyar munkatársakat és én is tanulhatok tőlük. Ez már a harmadik családi napom, ahol a jó programok és finom ételek mellett jobban megismerhetem a munkatársaimat és családjukat, közelebb kerülhetünk egymáshoz, ami erősíti a munkahelyi és személyes kapcsolatot” – mondta David.

Tóth András a Schneider más erősségeit emelte ki: „A munkakörülményeket és a szervezettséget emelném ki a számos előny közül. Több helyen dolgoztam már hasonló pozícióban, de a Schneidernél tapasztalható kiváló munkaszervezéssel még sehol nem találkoztam. A munkamenet nem fárasztó, ellenben nagyon érdekes. Sokat tanultam az itt töltött idő alatt. Nagyon pozitív a munkatársi viszony, a vezetők felé pedig bizalommal fordulhatunk kérdéseinkkel, kéréseinkkel” – mondta Tóth András, aki 9 hónapja a Schneider Electric elégedett munkatársa.

Két munkatárs, két karrierút, melyben közös a Schneider Elecrtric munkatárs-orientált értő támogatása, ami a vállalati koncepció része: elégedettségi kampányt szerveznek, 2019-ben átalakították a kompenzációs rendszert, növelve az egyébként is versenyképes béreket. Az alapfizetésen felül cafetéria, teljesítményalapú havi bónusz és év végi bónusz, egészségügyi szolgáltatás, extra pihenőnapok, sőt tanulmányi támogatás is jár a munkatársaknak. Ezenkívül nemzetközi karrierlehetőséget is kínál a cég külföldi egységeiben. A Schneider Electric az egyre növekvő megrendelések teljesítésére szerelő, villanyszerelő, hegesztő, CNC-s, minőségmérnök, villamosmérnök pozíciókba várja Kunszentmiklóson a leendő új munkatársakat.