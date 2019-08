Béke és fejlődés Városföldön

A Kecskeméttől alig tíz kilométerre fekvő Város­föld a nyugalom oázisa. Messze a nagyváros zajától biztosít – teljes infra­struktúra mellett – nyugodt, békés otthont a családok számára. Veszelka Mihály polgármester és csapata hosszú évek óta dolgozik azért, hogy a kistelepülés dinami­kusan fejlődjön, miközben megőrzi értékeit, hangulatos vidéki miliőjét.

– Hogyan értékelné a községvezetés elmúlt ötévi munkáját? – kérdeztük Veszelka Mihály polgármestert.

– A 2014. októberi helyi önkormányzati választáson képviselőtársaimmal bizalmat és felhatalmazást kaptunk a lakosságtól, hogy képviseljük a település érdekeit a következő öt évben. Vállalt feladatunk volt, hogy Városföldön célzottan egy még modernebb kistelepülési életfeltétel körülményeit megteremtsük. Úgy érzem, az elmúlt öt évben ennek eleget tettünk. Beruházások sora valósult meg, melyek mindegyike azóta a lakosság mindennapi életét teszi komfortosabbá és kényelmesebbé.

– Ezek szerint a képviselő-­testület összhangban dolgozik együtt?

– A képviselő-testület tagjai együttműködőek, akik mindig a közösségi érdekeket tartották a legfontosabbnak. Emellett szerencsésnek mondhatjuk magunkat azért is, hogy az önkormányzati intézmények területén, beleértve a polgármesteri hivatalt is, kiváló munkatársakkal dolgozhattunk együtt.

– A beruházások mellett milyen eredményt emelne még ki?

– Amint arra már utaltam: községpolitikánkat a nyugodt, békés és kiegyensúlyozott építkezés, Városföld töretlen fejlődése iránti igény határozta meg. Megítélésem szerint a tárgyiasult eredmények mellett az elmúlt időszakban is talán a legfontosabb a településünkre tradicionálisan jellemző jó közhangulat megőrzése volt.

– A lakosságra is számíthatnak?

– Igen. A békés körülmények fenntartásához, a megfelelő színvonalú feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükség volt a lakosság többségének pozitív hozzáállására. A település életét meghatározó ügyekben mindig számíthattunk a városföldi emberek összefogására, bizalmára és segítségére.

– A fejlesztéseket miből finanszírozták meg?

– Községünk történetében mindenképpen meghatározó periódus a 2014–2019-ig terjedő időszak, hiszen beruházások sokaságát sikerült realizálni, 2 milliárd 233 millió forint értékben. A községfejlesztéseknek köszönhetően szemmel látható változáson esett át Városföld, hiszen eddig soha nem látott mértékű beruházások zajlottak településünkön. A munkálatok jelentős részét – 1 milliárd 474 millió Ft értékben – euró­pai uniós és állami támogatásból finanszíroztuk meg, de a községi költségvetésből megtakarított önerőre, mintegy 759 millió forintra is szükség volt.

– Felsorolná, milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt öt évben?

– A település mindhárom lakótelepén kiépült a teljes csatornahálózat, megvalósult az ivóvízminőség-javító beruházás, a konzorciumvezető kecskeméti önkormányzattal együttműködve megépült a kerékpárút Kecskeméttől Városföldig. A községben valamennyi belterületi utcát aszfalttal felújítottuk. Családi bölcsődét alakítottunk ki, a központi részen sebességcsökkentési szándékkal gyalogátkelővel ellátott forgalomlassító középszigetet és 47 személygépkocsi részére parkolót építettünk ki, valamint több ingatlant vásároltunk további hasznosítás céljából. Bővítettük a közvilágítást 72 lámpatesttel, valamint a játszóteret új játékelemekkel. Bővítettük a sportpályát egy 3000 négyzetméteres, élőfüves, magas kerítéssel ellátott edzőpályával, a meglévő futballpályát is érintő automata öntözőrendszer kiépítésével. Nem utolsósorban régi vágya volt a városföldieknek, hogy a településen is épüljön temető. Ennek megfelelően elkészült a korszerű, igényes megjelenésű ravatalozó a szükséges berendezésekkel, kellékekkel felszerelve, sírkerttel és közlekedési utak kialakításával.

– Az önkormányzati intéz­mények korszerűsítésére is jutott?

– Igen. Kívül-belül megújult az óvoda, energetikai, épületgépészeti korszerűsítésekkel. Nyílászárócserén, fűtéskorszerűsítésen, tető- és szigeteléssel egybekötött homlokzati felújításon esett át az orvosi rendelő és az egészségház, a hozzá tartozó szolgálati lakással együtt. Szintén megújult a klubkönyvtár fűtéskorszerűsítéssel, klimatizálással, teljes homlokzati felújítással és kerti főzőhely kiépítésével, valamint a községháza épülete a szükséges energetikai korszerűsítések elvégzésével.

– A közbiztonság fenntartása is kiemelt feladatuk. E téren is sike­rült előrébb lépniük?

– Valóban fontosnak tartjuk a biztonságot. Ennek jegyében bővítettük a térfigyelőkamera-rendszert automatikus rendszámfelismerő kamerákkal és tíz új figyelőállás kiépítésével. A polgárőri és körzeti rendőri jelenlét mellet a 22 kamerás térfigyelő rendszer járul hozzá nap mint nap ahhoz, hogy a tele­pülésen szinte teljes a közbiztonság.

– Példaértékű, hogy a lakosságot anyagiak terén is segítik. Az elmúlt években miben számíthattak a községvezetésre?

– Országosan is egyedülállóan a csatornaberuházást úgy valósította meg az önkormányzatunk, hogy nem kértünk hozzájárulást az ingatlantulajdonosoktól, ezenfelül 235 lakóingatlant érintően települési segély formájában a csatorna házi bekötéseit is támogattuk. Ezenkívül az utcák felújításához sem kértünk lakossági hozzájárulást.

– Segélyekre mennyit tudnak fordítani?

– Évente 12 milliós keretet biztosítottunk a szociálisan rászorulók megsegítésére, mely szintén egyedülálló mértékűnek minősül. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat pedig a Kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények útján láttuk el, kiváló színvonalon.

– A helyi közösségeket támogatják?

– Lehetőségeinkhez mérten erre is fordítunk. A jó együttműködés fenntartása mellett az önkormányzat az egyesületek, szervezetek, közösségek közül jelentős összeggel támogatta a helyi sportegyesületet, a mozgáskorlátozottak helyi csoportját, a helyi nyugdíjasklubot, a polgárőr-egyesületet, a Munkás Szent József-templomot, a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget és a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ népkonyháját.

– Városföld utcaképei nagyon mutatósak. Hogyan érik el, hogy minden utca rendezett legyen?

– Fontos számunkra az élhető és szép környezet. Az elmúlt öt évben is nagy hangsúlyt helyeztünk és jelentős összeget fordítottunk a települési környezet rendben tartására, beleértve a porták előtti területeket is.

– Sok fiatal választja otthonául Városföldet. Mit tudnak számukra nyújtani?

– Nagy örömünkre: Városföld egyre több fiatal család számára vonzó, melyet alátámaszt a folyamatosan emelkedő születendő gyerekszám is. Az önkormányzat anyagilag segítette a fiatalokat. Az első lakáshoz jutó fiatal párok egyszeri vissza nem térítendő 500.000 forint támogatást kaptak, a gyermekszületéseket pedig 80.000 forinttal segítettük, valamint jelentős mértékben – gyermekenként és havonta 22 ezer forint összegben – átvállaltunk a családi bölcsődébe járó gyermekek után fizetendő térítési díjakból is.

– Hogyan tovább?

– Talán nem túlzás kijelenteni, hogy sikeres ötéves időszakot zárunk le. Úgy gondolom, hogy a kitűzött céljaink jelentős részének megoldása mellett megteremtettük az alapjait a jövő növekedésének is. A városföldi lakosok állhatatos munkájának, illetve a szép számú vállalkozói kör eredményes tevékenységének köszönhetően új értékeket teremtettünk, a meglévőket megőriztük, hagyományainkat ápoltuk, lakókörnyezetünket szépítettük. Leköszönő önkormányzatunk stabil költségvetést, százmilliós nagyságú pénzügyi tartalékot, jól működő intézményeket adhat át ez év októberében az újonnan megválasztásra kerülő képviselő-testületnek. Úgy vélem: ha a szabályozási környezet jelentősen nem változik, településünk további sikeres évekre számíthat a jövőben is. Bízom benne, hogy az eddig elért fejlődés, a békesség fenntartásának töretlen igénye mellett, folytonos és nagyívű lesz a következő években is. Ehhez a jövőhöz kívánok a község valamennyi lakójának sok sikert és jó egészséget – mondta végül Veszelka Mihály.