Az országos mentorprogram résztvevője a kalocsai cég is

A kalocsai Budamobil-Cargo Kft. is bekapcsolódott az MKIK által szervezett országos mentorálási programba. Sziráki Szilárd cégvezető hírportálunknak elmondta, hogy a kamara megyei alelnökeként szinte elsők között értesült a mentorprogramról melyben mentórálóként szerepet vállaltak.

– Partnereink olyan, már meglévő üzletfelek, akikkel több-kevesebb ideje együtt dolgozunk. A Klam-Metál Kft. egy hartai cég, mely acél alkatrészeket, félkész termékeket gyárt nekünk nagy volumenben. A Her-Mex Kft. egy kalocsai telephelyű cég, amellyel elsősorban lézervágó kapacitást kötünk le, és rendkívül fontos, hogy időben pontosan ütemezzük a gyártást. A Stoleberg Hungary Kft. forgácsolt, mart kész, félkész termékeket gyárt, akár bonyolultabb műveleteket is el tudnak végezni az alapanyagokon. Negyedik partnerünk a Pannonium-Dominium Kft., amely főként a helyszíni szerelési és építőipari acélszerkezet szekciónkban segíti cégünket.

Majd hozzá tette: közösen szeretnénk átvizsgálni a gyártási szállítási folyamatokat. Ilyenek például a minőségirányítási rendszer, a LEAN-szemlélet szerinti megközelítése a gyártásnak, logisztika, illetve ezen három téma mentén haladva maga a gyártás/termelés tervezés és kontrolling.

Ha betekintést engedünk a beszállítóinknak a saját vállalati folyamatainkba, akkor abból tudást tudnak importálni, és sikeresen tudnak azokhoz alkalmazkodni. A program keretében erre egy év adott. Ezalatt 11 alkalommal találkozunk az adott témakör felelősével. Cégünk a beszállítóit mindig is támogatta, és a program lefutása után is segítjük beszállítóinkat. Véleményünk szerint ez az egészséges és fenntartható üzleti modell. A beszállítóink sikere a mi sikerünk titka is – mondta végül Sziráki Szilárd, a kalocsai Budamobil-Cargo Kft. cégvezetője.