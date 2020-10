Az elavult kémények felújításához teljes körű, magas színvonalú szolgáltatást biztosítanak

A Varga-Vent Kft. közel negyvenéves szakmai tapasztalattal a háttérben magas színvonalon végzi az elavult gyűjtőkémények felújítását országszerte. Jelenleg Kiskunfélegyházán, a Móra téren egy harminclakásos társasház kéményeit újítják fel. Ennek apropóján kérdeztük a társaság vezetőjét, a megrendelőt, a műszaki ellenőrt és a hatóság szakemberét.

A Varga-Vent Kft. közel negyven éve foglalkozik kémények bélelésével és építésével. A társaság a hagyományos és korszerű kéményépítési technológiákat egyaránt ismeri és használja. Ugyanakkor folyamatosan bővítik és fejlesztik a vállalkozást – tudtuk meg Varga György ügyvezetőtől. Elmondta, céljuk a vevők bizalmának megszerzése és megtartása a minőségi követelmények folyamatos teljesítésével, versenyképes szolgáltatással és a költségek egyidejű csökkentésével.

A kitűzött célok megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a minőség betartására és a megrendelőkkel való folyamatos együttműködésre. Ennek érdekében rendszeres továbbképzéssel biztosítják a szakmai ismeretek bővítését és a minőség iránti elkötelezettséget – hangsúlyozta az ügyvezető, aki arról is büszkén számolt be, hogy megbízóik körében komoly elismerést vívtak ki pontosságukkal, odafigyelésükkel, valamint a több évtizedre szóló garanciális megbízhatóságukkal. Varga György azt is elmondta, hogy a komplett kivitelezés érdekében, igény szerint vállalják a tervezést, a szakhatósági engedélyek beszerzését és a légellátás kiépítését is. A Varga-Vent Kft. részére a kéményterveket Keszthelyi István épültgépész szakmérnök, az ország egyik legismertebb gyűjtőkémény-specialistája készíti.

A Varga-Vent Kft. jelenleg Kiskunfélegyházán, a Móra téren egy 30 lakásos társasháznál végzi a gyűjtőkémények felújítását, amiről Eszik Tímea közös képviselő számolt be lapunknak. Elmondta, nagyon megörült, amikor megtudta, hogy a tulajdonosok a Varga-Vent Kft. ajánlatát fogadták el, mivel korábban a móravárosi társasházak gyűjtőkéményeinek felújításánál már dolgozott együtt a céggel. – Most is azt tapasztaltam, mint 2017-ben, hogy Varga György és kollégái az elvégzendő feladatokról, a munkavégzés időpontjáról minden tulajdonost időben értesítenek. Értesítéseik mindenre kiterjedőek. A tulajdonosok kérdéseire akár személyes találkozások alkalmával, akár telefonon részletesen, alaposan, türelmesen válaszolnak. A munkát végző szakemberek maximálisan ügyelnek arra, hogy ez a nagy felújítási munka a tulajdonosok számára legkevésbé legyen zavaró és a legkevesebb kellemetlenséggel járjon – fogalmazott Eszik Tímea.

Hasonló jó véleménnyel van a Varga-Vent Kft. munkatársairól Sallai László, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Ellátási Központ vezetője is. Hírportálunknak elmondta, munkakapcsolatuk hosszú évekre nyúlik vissza, számos megyei projekten dolgoztak már együtt.

– Amikor a gyűjtőkémények cseréjének problémája napirendre került, a Varga-Vent Kft. szakemberei nagyon jól átlátták a helyzetet, és azonnal ráálltak a megoldáskeresésre. Varga György oroszlánrészt vállalt a kecskeméti gyűjtőkémények problémájának a megoldásában – fogalmazott a központ vezetője, aki pozitívumként értékeli azt is, hogy a társaság a munkafolyamatokban már a kezdetektől részt vállal, a tervezéstől egészen az átadásig végigkísérik a beruházást. Bár 2016 nyarától a katasztrófavédelemhez került a kéményseprés, de a jó kapcsolat továbbra is megmaradt. Az érintett lakástulajdonosoknak mindig nyugodt szívvel ajánljuk a Varga-Vent Kft.-t. – tette hozzá Sallai László.

Fazekas Tibor műszaki ellenőrként vesz részt a Varga-Vent Kft. munkájában. Elmondta, a kéménybélelés nagyon bonyolult feladat, amit megnehezít az is, hogy a kivitelezés sok lakást, ezáltal sok embert érint. Egy ilyen munkába belefogni csak olyan kivitelezővel közösen érdemes, aki megbízható munkát végez. Egy műszaki ellenőrnek az a legjobb, ha a kivitelezővel nincs baj. A Varga-Vent Kft.-vel nagyon jó együtt dolgozni – összegezte röviden munkakapcsolatukat Fazekas Tibor.

A Varga-Vent Kft. munkáiról még többet megtudhat, ha ellátogat a www.varga-vent.hu oldalra. Bővebb információ Varga György ügyvezetőtől kérhető a 30/983-6111 telefonszámon vagy a 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 101. sz. címen.