Átadták a megújult óvodát és az orvosi rendelőket Tabdiban

Tabdi rendezett, fejlődő település arcát mutatja annak, aki megismerkedik a településsel. A hét végén átadták a felújított orvosi rendelőket és az óvodát. Az avatáson részt vett és beszédet mondott Font Sándor ország­gyűlési képviselő és Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke is. Az idei évről és a tervekről beszélgettünk Fábián Sándor polgármesterrel.

Közel ezerfős település Kiskőrös szomszédságában Tabdi, az idén hetvenedik születésnapját ünnepli. Ha egy vendég ellátogat a faluba, akkor óhatatlanul is arra gondol, hogy ehhez hasonlót már látott. De hol is? Valahol Burgenlandban. Rendben tartott házak, virágos, rendezett kertek, előkertek, megújuló intézmények. Fábián Sándor polgármester osztja a véleményt. – Mindig minden évben fejlődünk, lépünk hol kisebbet, hol nagyobbat előre, erre egyébként jó lehetőséget ad az a környezet – gazdasági és politikai –, amelyben élünk – mondta az elöljáró. A faluban alacsony a munkanélküliség, ettől függetlenül munkahelyek teremtésének a folyamata indult el a közelmúltban. A falu él a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a nem oly rég elindított Magyar Falu Program lehetőségeivel. Jelenleg olyan történelmi lehetőség áll a rendelkezésünkre, amely lehet, hogy csak egyszer adódik egy-egy történelmi korszakban.

– Ezt látva, az önkormányzat azon dolgozik, hogy amit csak célszerű, kihasználjunk azért, hogy az itt élők számára élhetőbbé tegyük a falunkat – fogalmaz Fábián Sándor polgármester. – A településünk éppen 70 éve született, vált önállóvá, ezt az évfordulót akartuk idén méltóképpen megünnepelni. Bemutatni mindenkinek, ittenieknek, az elszármazottaknak, vendégeknek, hogy ma hol is tart a település, milyen is az az együttgondolkodás, amelyre egyebek mellett a helyi közösségi lélek, az összefogás épül mintegy 70 esztendeje. Március elején volt egy koncert a templomban a 70 éves évforduló kapcsán, de ezt követően a veszélyhelyzet bevezetése miatt elmaradtak a falunap és a szüreti fesztivál programjai is – mondta az elöljáró.

A beruházásokat azonban nem érintette a vírusválság, a 2020-as esztendő útfelújításokkal indult. Belügyminisztériumi pályázattal a Vasút utca második felére – amely a gazdálkodók telephelyéig visz ki – és a Táncsics utca megújítására is nyertek forrásokat, ezt jelentős önerővel is sikerült kiegészíteni, így a két utca együttesen 900 méter hosszú aszfaltot kapott. A település gazdálkodása beosztó és hosszú távra tervez, így lehetőség nyílott arra, hogy két földes utat megújítsanak. Leaszfaltozták a teljes Rákóczi utat, és a Jókai dűlőt 220 méter hosszan. A TOP-pályázat segítségével egy közlekedésbiztonságot segítő projekt valósult meg, gyalogos-átkelőhelyet létesítettek a Dózsa György út és a Kossuth utca találkozásánál. A beruházás egyben egy település­arculati változást is hozott, itt 120 méter hosszan kialakítottak egy új forgalmi rendet, amely a gyalogosok számára az eddiginél biztonságosabb közlekedésre ad lehetőséget, erre a falu 42 milliót költhetett a fentebb említett programból.

Ezzel korántsem ért véget a beruházási munka. Idén tavasszal megkezdődött az orvosi rendelők felújítása is. A két beruházás 28 milliós TOP-os keretből történt meg, emellett a szolgálati lakás korszerűsítése és az udvar, melyhez 500 négyzetméteres parkoló is tartozik, 10 millió forintos saját forrásból újult meg. Ez részben azoknak a vállalkozásoknak köszönhető, amelyek sok éve megbízhatóan gazdálkodnak Tabdiban, a helyi adót befizetik, amellyel az önkormányzat beosztóan gazdálkodik, ebből sikerült több más beruházást is elvégezni önerő segítségével. Ebbe a sorba tartozik az óvoda, melyet tavasszal a pandémia miatt be kellett zárniuk, ekkor döntött úgy az önkormányzat, hogy saját forrásból korszerűsítik az intézményt. Gépészeti szempontokat figyelembe véve a víz-, villany-, gáz- és szennyvízvezetékek felújítását is elvégezték, melynek összköltsége 25 millió forint volt, így ma már Tabdi legkisebbjei egy igazi III. évezredbeli óvodába járhatnak. – A jövőnk záloga volt ez a beruházás – fogalmazott a polgármester. A falu népességmegtartó erejét egy jó óvoda mindenképpen erősíti, nincs ebben semmiféle luxus. Az épület 40 évvel ezelőtt volt felújítva, épp úgy, mint az orvosi rendelők. A mostani beruházás mellett a falu vezetése komplett fogászati berendezést vásárolt egy magán­rendelőből, egy röntgent, fogorvosi széket és egyéb más eszközöket. – Az új rendelő engedélyének a megadása során a röntgengép használati engedélyeztetését is várjuk, azért fontos a fogászati rendelő, mert jelenleg a lakosok Páhiba járnak rendelésre, így az engedély megszerzése után itthon látogathatják a fogorvost. A háziorvosi rendelő jelenleg egy ideiglenes helyen működik, a felújított épület engedélyeztetése után költözik át a rendelés az új helyre. – mondta Fábián Sándor.

A falu ugyanúgy küzd a népességcsökkenés ellen, mint oly sok más hazai település. Az önkormányzat a negatív tendenciát ellensúlyozandó, az elmúlt időszakban 16 olyan belterületi ingatlant alakított ki, amely lehetőséget nyújt arra, hogy fiatalok itt építkezzenek. A falusi csok támogatásával az olcsó telkek megvásárolhatóak, azok előtt már kiépültek a közművek, amelyekre rá lehet csatlakozni. Olyan fiatalokat várnak, akik családot alapítanak, vagy akik gyerekekkel jönnének, akik itt képzelik el a jövőjüket. A tél során elkezdik a minibölcsőde felépítését, remélhetőleg jövő szep­temberben ennek a működése is beindul. Ide hét gyermeket vehetnek majd fel. A faluban 29 óvodáskorú gyermeket tartanak nyilván, évente 8-10-12 gyermek születik meg. Az önkormányzatnak volt egy nagyon újszerű döntése, melyről érdemes néhány szót ejteni. Sokan nem a tabdi iskolába íratják a gyerekeket, aki viszont megteszi és nem viszi be Kiskőrösre, az gyermekenként havonta 5-5 ezer forintot kap szep­tembertől. Egy iskolás után egy tanévben 50 ezer forint jár a családnak, ha 1–4. osztályt vesszük figyelembe, akkor ez az összeg 200 ezer forintot jelent gyermekenként. Az iskola nagyon jól felszerelt, a pedagógusok sokkal többet tudnak egy gyermekkel foglalkozni, mint egy olyan intézményben, ahol 30 gyermek jár egy osztályba. A bölcsődével, óvodával az általános iskola 4. osztályáig bezárólag, 10 éves korig lehet biztonságban tartani, nevelni, oktatni a gyerekeket, mondta a polgármester.

A terveknek azonban nincs vége, jövőre a polgármesteri hivatallal szemben lévő félkész épületben szeretnének három önkormányzati lakást kialakítani pályázati pénzből. Ma nincs albérlet a faluban, bár lenne rá igény. A tűzoltó-egyesület számára is pályáznak egy új épület felépítésére, a régi épület helyén egy új játszóteret építenének.

A Magyar Falu Program keretében a katolikus egyház 28 millió forintot nyert a plébánia felújítására, a lelkész számára felújítanak egy háromszobás ingatlant. Emellett nyolchektárnyi iparterület kialakítása is a vége felé közeledik, új ipari út kialakítása is megtörténik, majd kiépítik a víz-, a gáz-, a szennyvíz- és az áramvezetékek rendszerét is. Négy komoly érdeklődő szeretne területet vásárolni az említett ipari parkban, ezek a cégek helyi munkaerőt fognak alkalmazni.

Az idei évvel kapcsolatban Fábián Sándor elmondta: szombaton örömmel nyitották meg a 70 éves falu helytörténeti kiállítását a művelődési házban, ahol bepillantást nyerhet az érdeklődő Tabdi elmúlt időszakába és fejlődésébe. A polgármester bízik abban, hogy az adventi ünnepet ugyanúgy ünnepelhetik, mint tavaly.

További támogatásra számíthat Tabdi Hetvenéves a település, hetvenéves Bács-Kiskun megye is. Mindkettő fejlődik. Ebben jelentős része van a kormány által létrehozott TOP-os program­nak is, mondta Rideg László megyei önkormányzati elnök a megújított orvosi rendelők átadásakor. A megyében több mint 600 fejlesztés valósul meg. Ebből az egyik volt a tabdi beruházás. Tabdiban hat projektről szólt a megyei elnök. Tabdiról és máshonnan is bekérték már azokat az elképzeléseket, amelyeket a következő pénzügyi ciklusban lehet megvalósítani. Idetartozik a bölcsőde kialakítása is. Az elnöktől Font Sándor országgyűlési képviselő vette át a szót, aki hangsúlyozta, hogy azt kérték a polgármesterektől, hogy a falu mindennapi igényeit támogató beruházásokban gondolkodjanak. Tabdiban ez valósult meg.