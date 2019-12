A magyar diákok előtt is nyitott a Mercedes-Benz Iskola

Kecskeméten, a Homokbánya városrészben működő Mercedes-Benz Iskola 2020 szeptemberétől elindítja nyelvi előkészítő osztályát, lehetőséget biztosítva ezzel az intézmény gimnáziumi képzésébe való bekapcsolódásra. A most nyolcadikos diákok december 6-ig adhatják be jelentkezésüket. Az iskola általános iskolai képzésére az óvodások 2020. február 21-ig jelentkezhetnek. A részletekről Tobias Bopp iskolaigazgatót kérdeztük.

– Tíz éve nyitotta meg kapuit az iskola. A kezdeti célok változtak?

– A Mercedes-Benz Iskola 2009-ben az MNÁMK (Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja) német iskolai tagintézményeként Baden-Württemberg tartomány tanrendjéhez igazodva 1-10. évfolyamokon kezdte meg működését. A fő cél az első hat évben a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában dolgozó német kollégák gyermekeinek a beiskolázása volt. Az iskolánk tette lehetővé, hogy a néhány éves magyarországi munkavállalás után Németországba visszatérő dolgozók gyermekei vissza tudjanak illeszkedni a német iskolarendszerbe. 2015-ben – miután jelentősen csökkent a külföldi alkalmazottak és ezzel együtt az iskoláskorú gyerekek száma a gyárban – megvizsgáltuk a magyar gyerekek beiskolázásának lehetőségét, és nyitottunk irányukba.

– Változott a képzési struktúra?

– Nem. Mivel a kecskeméti Mercedes-Benz gyár az oktatás iránti felelősségvállalásra is kiemelt figyelmet fordít, az iskolavezetés, az iskolát működtető alapítvány és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közös döntése alapján a pedagógiai koncepciót érintetlenül hagytuk. Továbbra is egynyelvű német iskolai képzést kínálunk. Ennek tükrében indítottuk be az első olyan osztályokat, amelyben már a magyar gyerekek képezték a többséget.

– Jelenleg mely korosztálynak kínálnak képzéseket?

– Iskolánk alsó, felső és gimnáziumi tagozatból áll. Nyitott minden, a német nyelvet magas szinten elsajátítani kívánó tanuló előtt. Eddig 1-10. évfolyamig oktattunk. A 2020/21-es tanévtől kezdődően azonban megújítjuk a pedagógiai koncepciónkat. Felmenő rendszerben lehetőséget nyújtunk az iskola befejezésére. A diákok a 12. évfolyam végén német-magyar kettős érettségi bizonyítványt (Doppelabitur) szerezhetnek. Így az iskola egy olyan sikeres tanulási útvonalat kínál, amelyben egyenes út nyílik meg a végzősök számára a magyar és a német nyelvterületek egyetemeire.

– Minden tantárgy oktatása német nyelven zajlik?

– Majdnem. Az egynyelvű német képzés keretében a magyar tanulók az írás-olvasáson, valamint a magyar nyelv és irodalom oktatáson kívül minden tantárgyat németül tanulnak.

– A gimnáziumi képzésbe a most nyolcadikosok is bekapcsolódhatnak?

– Igen. Az iskola 2020 szeptemberétől elindítja nyelvi előkészítő osztályát, lehetőséget biztosítva ezzel a Mercedes-Benz Iskola gimnáziumi képzésébe való bekapcsolódásra. Ez a német tannyelvű középiskolai képzés hiánypótló oktatási kínálat Kecskeméten. Erre a képzésre 2019. december 6-ig várjuk a németül már tanuló, most 8. osztályos tanulók jelentkezését az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon.

– Melyek a felvételi követelmények?

– A gimnáziumi nyelvi előkészítő osztályba olyan németül már tanuló diákokat vár az iskola, akik a gimnáziumi évek alatt tökéletesre szeretnék fejleszteni német nyelvtudásukat és van kedvük minden tantárgyat – kivéve a már említett magyar nyelv és irodalmat – német anyanyelvi tanároktól németül tanulni.

– Az első osztályba tanulók jelentkezését meddig fogadják?

– Az első osztályba készülő óvodások és szüleik 2020. február 21-ig tudnak jelentkezni. A jövő tanévtől az általános iskolánkban két párhuzamos első osztályt indítunk. Az óvodás gyermekek jelentkezésénél a német nyelvismeret nem feltétel.

– A tanórákat csak német anyanyelvű tanárok tartják?

– Az osztályainkban német és magyar nyelvű párhuzamos tanítás folyik. Minden óra két pedagógus közös munkájával valósul meg, azaz a német tanító mellett mindig egy magyar nyelvű pedagógus is foglalkozik a gyermekekkel. Annak érdekében, hogy igazán hatékony legyen az oktatás kislétszámú osztályokat indítunk.

– Kérem, mutassa be röviden az iskola felszereltségét.

– A 2018/19-es tanévtől a Mercedes-Benz Iskola korszerűsítése által az alsó és felső tagozatos diákok immár közös épületben, együtt élvezhetik és hasznosíthatják a modern világ vívmányait, melyek megalapozzák a tudást, amit magukkal visznek majd az iskola elvégzése után. A felújított épületben modern tantermekben, csoportszobákban és oktatótermekben tanulhatnak a diákok. Az iskolai rendezvényekhez a megújult aula és földszinti tornaterem biztosítanak lehetőséget. A diákok étkeztetése a korszerű berendezésű melegítő- és tankonyhával rendelkező étkezőben történik. Az udvaron két játszótér, műfüves focipálya, teniszpálya, 100 méteres futópálya, strandröplabda pálya, valamint távolugró pálya és egy kültéri fitnesz eszközökkel felszerelt tornapálya biztosít mozgási és sportolási lehetőséget a tanulóknak.