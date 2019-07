A lányokat is várja a Mercedes-Benz képzése

A lányok számára is hosszú távú karrierlehetőséget biztosít a kecskeméti autógyártó duális felsőoktatási képzése a műszaki területen. A piac valódi igényeit és a járműiparban szükséges gyakorlati ismereteket a középpontba helyező képzési forma magabiztos belépőt ad a munka világába.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. hosszú távú munkahelyet és szakmai perspektívát nyújt, amelynek egyik alappillére a hazánkban meghonosított duális szakképzés és duális főiskolai képzés. A Mercedes-Benz a kecskeméti Neumann János Egyetem Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karával együttműködve vezette be a duális képzést a felsőoktatásban is.

A felsőfokú tanulmányaik alatt a – jármű-, gépész- és logisztikai mérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, gazdálkodás és menedzsment, valamint nemzetközi gazdálkodás szakon tanuló – hallgatók 3,5 éves felkészítésben vesznek részt, köztük egyre több lány is, akik az autóiparban képzelik el a jövőjüket. A munkaadók eddigi tapasztalatai szerint a lányok körében is egyre népszerűbb duális képzés azért is hasznos, mert a legújabb technológiákat a gyakorlatban ismerhetik meg, és valós problémákon dolgozhatnak.

A Mercedes-Benz-gyár vár­ja az érdeklődő lányokat. A képzés alatt a legmodernebb ipari eljárásokat sajátíthatják el ők is, változatos mérnöki, gyártási és menedzseri projektekben működhetnek közre itthon és külföldön egyaránt, erősítve a németnyelv-tudásukat is. A vállalat eddigi tapasztalata szerint a járműgyártás nem csak a fiúké.

– Bár teljesen ismeretlen volt számomra a járműgyártás világa, de a gyárban töltött sok gyakorlati időszak, a kollégáktól való közvetlen tanulási lehetőség, a valós problémák megoldása mellett megismerhettem egy multinacionális cég működését, ami mind a jelenlegi feladataim során, mind a hosszabb távú karrierem során előnyömre válik majd – mondta el Gara Zsófia, aki már elvégezte a duális főiskolai képzést, és azóta is a Mercedes-Benz-gyárnál dolgozik.