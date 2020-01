A körbetartozás jelentősen csökkent

Hat éve működik a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett. Az elmúlt időszak eredményeinek az összefoglalásáról és az aktuális kérdések megoldásáról esett szó egy Kecskeméten rendezett szakmai fórumon.

„Az Információs és Technológiai Minisztérium által támogatott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv – TSZSZ – vezetője Kecskeméten arról beszélt, hogy 2013-ra az építőiparban tapasztalható lánctartozások mértéke több százmilliárdos nagyságrendet ért el.

Az építőipari cégek 80%-ának volt késedelmes kifizetése, 25%-ának 5 éven túli kifizetetlen számlája, illetve a cégek felénél 5 éven belül előfordult, hogy munkabért, illetve beszállítót nem tudtak fizetni, mert nekik is késedelmesen fizettek. A kedvezőtlen helyzetnek a kezelése tette szükségessé egy olyan szervezet létrehozását, amely véleményével segíti elő a felek megállapodását. Máté Miklós, a TSZSZ vezetője arról is szólt, hogy tavaly év végéig már összesen 1123 kérelmet adtak be a TSZSZ-hez. Érdekes, hogy folyamatosan növekszik a magánépítkezésekhez kapcsolódó vitás ügyek száma. Míg 2017-ben a beadott kérelmek 22 százaléka ilyen munkákhoz kapcsolódott, addig 2018-ban ez az arány már 30 százalék volt. Sőt, az idén 34 százaléknál tartanak. A beadott kérelmek szerződés szerinti értéke 251 Mrd Ft, melyből a vitatott érték 31,5 Mrd Ft.

A szakvéleményekben ennek átlagosan 69 százalékát állapították meg. A magánkérelmezők aránya emelkedik. Bár a vitatott összegek értéke néhány millió forint, de ez egy-egy család számára sorsdöntő lehet az építkezés befejezése szempontjából – mondta a TSZSZ vezetője.