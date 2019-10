A klasszikus zene krémje Kecskeméten

Az ősz mindig elkápráztat miket a színeivel, ami nem csak a természetben jelenik meg, hanem a programkínálatban is. Ezt a palettát színesíti a Filharmónia Magyarország Kodály bérletének októberben induló új évada is. A 2019/2020-as évad fantasztikus fellépőkkel hozza közel a zenét. Érdemes átböngészni a programokat, mert még azok számára is érdekes lehet, akik eddig nem voltak rendszeres koncertlátogatók!

Októbert 7-én rögtön egy olyan koncerttel indul az évad, amiről valószínűleg minden hozzáértő zenekritikus azt mondaná, hogy ezt nem szabad kihagyni. A világ tíz legjobb zenekara között számon tartott Budapesti Fesztiválzenekar látogat el a Hírös Agórába, hogy a páratlan tehetségű zenészek elvarázsolják a hallgatóságot. Az biztos, hogy a zenészek és a karmester lelkesedése hamar magával fogja ragadni a közönséget is. Ezen az igazi zenei ünnepen a legendás mester, Takács-Nagy Gábor fogja vezényelni a zenekart, a hangverseny szólistája pedig a francia Jean-Efflam Bavouzet zongoraművész lesz. Az összesen öt koncertes bérletben kétszer hallhatják a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart, olyan nagyszerű közreműködőkel, mint Baráti Kristóf Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és a szintén Liszt-díjas Balog József zongoraművész. A műsor összeállítására igazán nem panaszkodhatunk, mindkét alkalommal kiváló művek csendülnek majd fel, főszerepben Liszt és Beethoven darabjaival. Februárban a Nemzeti Filharmonikusok koncertjével folytatódik a kiválóságok sora. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar az elmúlt 15 évben mintegy 40 országban közel 330 külföldi turnékoncertet adott. A zenekar fellépett már New Yorkban, Tokióban, Athénban és a Kanári-szegeteken, játszott a brüsszeli Bozar Központban és a Vatikánban is, utóbbiban XVI. Benedek pápa tiszteletére adott koncerten. Ezúttal Schumann és Schubert műveivel örvendeztetik meg a kecskeméti közönséget. Schumann négy kürtre és zenekarra írt versenyművét kifejezetten nagy élmény lesz az ország egyik legjobb zenekarának tolmácsolásában hallani. Az évad utolsó hangversenye méltó zárása lesz ennek a kiemelkedő színvonalú sorozatnak. Belgiumból érkezik egy világhírű régizenei együttes a La Cetra d’Orfeo (Orfeusz lantja). A zenekar igyekszik egy-egy korszakról vagy stílusirányzatról gazdag képet festeni és a művészek fontosnak tartják azt is, hogy a zenén túl a kor irodalmát, viseleteit, táncait, vagy csak egyszerűen a hétköznapok szokásait is megjelenítsék. Ha Ön is szeretne részese lenne a sorozatnak, amely tartalmas kikapcsolódást biztosít, gyönyörködtet, energiával tölt fel és közben szórakoztat, akkor váltsa meg bérletét a Hírös Agóra Kulturális Központ jegypénztárában.

További információ: www.filharmonia.hu