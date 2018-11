A fogszabályozás nem csak esztétikai kérdés!

Sokan pusztán a szépséget látják a szép szabályos fogsorban. Ezért akinek fontos, hogy minél vonzóbb legyen a mosolya, az a fogszabályozás mellett dönt, akinek pedig nem, az lemond erről a kezelésről. Pedig a fogszabályozás nemcsak az esztétikum miatt fontos, hanem az egészséget is szolgálja!

A témáról Dr. Ficzere Ildikóval beszélgettünk az Uniklinik fogászat fogszabályozó szakorvosával.

Miért hangsúlyozzák a fogszabályozó szakemberek ezt a tényt?

Mert a szabályos fogsor egyben a legegészségesebb is. Ilyenkor kiegyenlített ugyanis a fogakra ható erők viszonya, és egyik fogra sem hárul nagyobb teher a másiknál. A kiegyenlítetlen viszonyok azt jelentik, hogy egy vagy több fogat valamilyen irányból nagyobb erő ér a harapások, rágások során. Az apró eltérések idővel egyre jobban megmutatkoznak: a fog egyre inkább arra fog dőlni, amerre az erőhatások kényszerítik, vagy kilazul, mozogni kezd, akár ki is eshet. A rossz okklúzió a fogak rendellenes terhelése mellett állkapocs ízületi problémák kialakulásához is vezethet hosszú távon.

Ahány ember, annyiféle fogszabályozó kezelés. Miért van ez?

Valóban, bár a fogszabályozás kezeléstípusai szépen körülírhatók, az egyéni esetek roppant eltérők lehetnek. Minden fogsor más és más, a kezelésre is különbözőképpen reagálnak az emberek, így elmondható, hogy nincs két egyforma eset. A kezelőorvos a szakmai protokollokra és saját tapasztalatára hagyatkozva állítja fel a kezelési tervet, és esetenként menet közben is módosít rajtuk.

A fogszabályozás menetét dióhéjban összefoglalva azt mondhatom, hogy a rögzített készülékek esetében először az állandó készüléket kell hordani, majd ezt levéve az éjszakai fenntartó készülék használatára kerül sor. Sokak meghökkennek azon, hogy ez az időszak is hosszú hónapokra nyúlik! A láthatatlan készülékek közül a Clear Aligner-féle fogszabályozás menete ettől eltér. A kezelés elején ugyanis megtervezik a kívánt végeredményt, és erre készülnek el a műanyag sínek.

Milyen más specialistákra lehet szükség a fogszabályozás során?

A felnőttek fogszabályozása során felmerülhet más fogszakorvosok bevonásának szükségessége. Néhány példa.

Gyakran vonjuk be szájsebész kollégáinkat a kezelésbe, mert előfordulhat, hogy a szép fogív kialakításához el kell távolítani egy fogat. Az is megesik, hogy a fogszabályozást meg kell támogatni egy állcsont-orthopédiai műtéttel – ilyenkor ismét szükség van specialistáink kooperációjára. Évek alatt bedőlt fogak helyrevitelével (kiegyenesítésével) a fogszabályzó szakorvosok megteremtik a lehetőséget, helyet készítenek implantációs pótlás számára, melyet sebeszeink végeznek.

A fogszabályozás a felnőtteknél megelőzheti a protetikai kezeléseket is: vannak olyan esetek, amikor a foghiány okozta réseket fogszabályozással zárni lehet, más esetekben ezekbe a résekbe bedőlt fogakat szükséges egyenesbe hozni, hogy a fogpótlás korrekt és esztétikus módon legyen megvalósítható. Ekkor ismét a fogszabályozó és a protetikai fogszakértők együttműködése lesz a megoldás.

Ami első pillantásra parodontológiai problémának tűnhet, arra elképzelhető, hogy a fogszabályozás fog megoldást hozni. Már felhoztam példának azt az esetet, amikor a kuszán álló fogsorban egy fogra túl nagy terhelés hárul. Ilyenkor a túlterhelés a csontszövetet ért károsodásban is megnyilvánulhat. A végleges megoldást a fog tehermentesítése jelenti, ami fogszabályozással megoldható.

Végül a dentálhigiénikusra is szükség van: a fogszabályozás előtt mindenképpen el kell végezni egy professzionális fogtisztítást, hogy megszabaduljunk a fogakon levő fogkőtől, lepedéktől, egyéb szennyezőségektől. A rögzített készülékes kezelés során is szükség van a rendszeres depurálásra, mivel a fogak tökéletes tisztántartása nehezebben oldható meg a készülék miatt.

Összefoglalva: a szépség és az egészség együtt jár a fogszabályozásban. Bár a kezelések többnyire sokáig tartanak, érdemes türelmesen kitartani, mert a végeredmény duplán megéri!

Íme egy esetünk:

A páciens úgy jelentkezett hozzánk, hogy már több orvos véleményét hallotta, de nem elégedett meg az egybehangzó kezelési tervekkel. Az ő esetében két megoldást javasoltak: vagy két kisőrlő eltávolítását a felső állcsontból, vagy állcsontműtétet.

Mi azonban egy harmadik utat ajánlottunk!

Ez pedig a teljes fogív hátravontatását jelentette 2 miniimplantátum segítségével. A másik két kezeléssel összevetve a mi javaslatunk kezelési ideje volt a leghosszabb, ám a páciens ezt is mérlegelve a mi megoldásunkat választotta.

Fogeltávolításra itt is sor került, ezek a bölcsességfogakat érintették. A helyükre ugyanis szükség volt a fogak hátratolásához. Ám a bölcsességfogak amúgy sem vesznek részt a rágásban, így a páciens nem sokat vesztett a hiányukkal!

A kezelés 3,5 évig tartott. A páciens maradéktalanul elégedett, az eredmény magáért beszél. Természetesen az ő türelme nélkül ez a szép mosoly nem jöhetett volna létre!

Voltak egyébként olyan páciensek, akiknek ugyanez a módszer fel lett ajánlva, de ők inkább a foghúzás mellett döntöttek.

