A családias légkör és a szakértelem vonzza a plazmaadókat a kecskeméti Sanaplasma központba

Kecskemét frekventált helyszínén, a Malom Központban immár ötödik éve segíti a vérplazmából előállított gyógyszerekre szoruló betegeket a Sanaplasma.

Vérplazmát nem lehet mesterséges úton előállítani, pedig csak Magyarországon több mint 4000 embernek van szüksége nap mint nap életmentő vérplazma-alapú gyógyszerekre! Kecskeméten, a Malom Központban található Sanaplasma plazmaközpont immár ötödik éve járul hozzá a rászoruló betegek vérplazmából készülő gyógyszerekkel való ellátásához.

Miért is olyan fontos a vérplazmaadás?

A vérplazmából életmentő, mással nem helyettesíthető gyógyszereket készítenek hemofíliás, azaz vérzékeny betegek, veleszületett immunhiánnyal élők, csontvelő- és szervátültetettek, súlyos égési sérültek, máj- és vesebetegek, valamint hepatitisz B-ben szenvedők számára. Emellett plazma szükséges például a műtéteknél használt fibrin ragasztó és a tetanusz elleni vakcina előállításához is. Magyarországon a vérzékeny betegek éves plazmaadagjához több mint félmillió, az immunvédekezési zavarral küszködő betegek éves gyógyszerellátottságához pedig 40 ezer donáció szükséges.

A plazmaadás folyamata – biztonságos, egyszerű és gyors

A plazmaadás egyszerű és biztonságos, a véradáshoz hasonló eljárás, mely során a vér egyik alkotóelemét, a vérplazmát veszik le. A vérplazma szalmasárga folyadék – körülbelül a vér 55%-a – főként vizet, valamint ásványi anyagokat és fehérjét tartalmaz. Plazmaadáskor csak a vérplazma levételére kerül sor, a vörös- és a fehérvérsejteket, a vérlemezkéket egy zárt rendszeren keresztül visszaáramoltatják a donor szervezetébe. Ez a folyamat plazmaferezis néven is ismert. Plazmát adni 365 nap alatt 45 alkalommal lehet. Az egészséges szervezet a plazmából kivont fehérjéket gyorsan képes reprodukálni, de legalább 72 órának kell eltelnie két plazmaadás között.

Fő a biztonság

A 2016-ban megnyílt, a legmodernebb gépekkel felszerelt kecskeméti központot könnyű megtalálni a Malom Központ 4. emeletén. Néző Kitti, aki már 2016 óta a Sanaplasma központ vezetője maga is plazmadonor, így pontosan látja a donorok szempontjából is a folyamatot. Emellett a központban is szinte minden területen kipróbálta magát mielőtt vezető lett, és ez a tapasztalat támogatja jelenlegi pozíciójában is. „Az eltelt évek alatt kialakult egy igazi csapat, donorjaink visszajelzései a családias hangulatot, stábunk kedvességét, odafigyelését emelik ki, és úgy tapasztaljuk, hogy ez sokszor fontosabb szempont, mint a plazmaadásért járó juttatás.” A kecskeméti központban is a legfontosabb a donorok biztonsága, ezért a plazmaadás előtt a donorjelöltek átfogó orvosi vizsgálaton esnek át – ami vérvételből és fizikális vizsgálatból áll, amit egy részletes egészségügyi felmérő kérdőív egészít ki – a plazmaadás csak megfelelő eredmények elérése esetén megengedett.

Kiből lehet donor?

Néző Kitti hozzátette „Egészséges, 18 és 60 év közötti, a testtömeget illetően 50 és 150 kg közötti felnőttek adhatnak plazmát. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni és minél szélesebb körben ismertetni, hogy mit is jelent a plazmaadás, milyen előnyökkel jár a donor számára és milyen segítséget jelent a beteg embertársaink számára.

Nálunk jellemzően a 30-55 éves korosztály jön plazmaadásra, de várjuk a fiatalabbakat is, őket célozza meg most futó kampányunk. Az a tapasztalatunk, hogy még mindig kevesen rendelkeznek ismeretekkel, információval a plazmaadás folyamatára, illetve annak fontosságára vonatkozóan. Ugyanakkor szerencsére nagyon sok visszatérő donorunk van, hiszen aki pozitív érzésekkel távozott, az nem áll meg egy plazmaadásánál.”

A rendszeres donorok folyamatos orvosi szűrés alatt állnak

Zéman Tamás a kecskeméti központ egyik leghűségesebb donorja, 2017 óta több mint 180 alkalommal adott már plazmát. Elmondása szerint nagyon félt a tűszúrástól, de úgy gondolta, hogy a kutyaharapást legjobban a kutya szőrével lehet gyógyítani, így megpróbálkozott a plazmaadással. A tűszúrástól való félelem néhány alkalom után elmúlt, tehát bevált a módszer. Eleinte alkalomszerűen kereste fel a központot, de néhány hónap elteltével rendszeres donor lett. „Donáció előtt és után is betartom az előírásokat, de egyébként is vigyázok az egészségemre, sok folyadékot iszom, nem dohányzom és nem fogyasztok alkoholt. Terveim szerint addig szeretnék donor maradni, amíg azt az egészségem engedi, ezért is örülök a folyamatos orvosi szűrővizsgálatoknak. A koronavírus-járvány alatt is rendszeresen adtam plazmát, mert tisztában vagyok vele, hogy mennyire fontos a folyamatos plazmaellátás az arra rászoruló betegek számára.”

Zéman Tamás hozzátette: „Mint száznyolcvanszoros donor, azt üzenem a leendő donoroknak, hogy bátran jöjjenek plazmát adni, mert a Sanaplasma központban nagyon jó a légkör, kedvesek a dolgozók és jó érzés egy ilyen közösséghez tartozni. A plazmaadás által úgy érzem, hogy egy tágabb közösségnek is a tagja vagyok, annak a közösségnek, aminek a tagjai világszerte – bárhol is legyenek – hozzám hasonlóan plazmaadással segítenek embertársaikon.”

A kecskeméti központ október 4-én ünnepli az ötödik születésnapját, amikor ünnepi díszbe öltözik, ajándék süteménnyel várja a donorokat, valamint egy nyereményjátékkal, amelyben a kihúzott borítékok azonnali nyereményeket rejtenek. Ha kedvet kapott a plazmaadáshoz, kérjük, egyeztessen időpontot a https://teddmegmost.hu/#idopontfoglalas oldalon!