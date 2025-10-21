október 21., kedd

Több mint százötven filmet neveztek be a huszonnegyedik Lakiteleki Filmszemlére

Címkék#Népfőiskola Alapítvány#Hungarikum Bizottság#szemle

Hungarikumok és helyi értékek, korkép, portré, krónika, illetve a magyar hadtörténet emlékei, magyar katonai örökség témákban hirdették meg a 24. Lakiteleki Filmszemlét, amelyre 154 alkotás érkezett.

A képen az előzsűri tagjai láthatók

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Hungarikum Bizottság, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár Nonprofit Közhasznú Kft. és a Dunaversitas Egyesület által meghirdetett XXIV. Lakiteleki Filmszemlére hazai és határon túli alkotóktól 154 film érkezett. Az előzsűri a beküldött alkotásokat – előzetes megtekintés után – 2025. október 14−15. között értékelte Lakiteleken a Népfőiskolán, amelynek eredményeképpen 41 filmet javasoltak a szemle versenyprogramjába. A Sára Sándor emlékezetére meghirdetett XXIV. Lakiteleki Filmszemle döntőjére 2025. november 18–21. között kerül sor Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben.

 

