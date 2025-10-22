Semmelweis életéről szól Lezsák Sándor és Szikora Róbert új közös darabja

Lezsák Sándorral a közelmúltban készítettünk egy jó musicalt Az Ég tartja a Földet – Erzsébet a szerelem szentje címmel. Olyan remekül ment a munka, hogy azt gondoltuk, hogy ez így nem maradhat, hogy ne legyen folytatása. Amikor én elkezdtem dolgozni a Semmelweis-témán, felhívtam Sándort, hogy mit szólnál ha, Semmelweisről írnánk egy mély, veretes zenei művet, mert az anyák megmentőjének története színpadért kiált

– emelte ki Szikora Róbert, Máté Péter-díjas énekes-zeneszerző a musical sajtótájékoztatóján.

Lezsák Sándor, József Attila-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a musical szövegírója a címmel kapcsolatban kiemelte: a Semmelweis-reflex egy angolszász területen elterjedt kifejezés, amely egy olyan meggondolás nélküli, már-már kóros állapotot jelez, egy reflexszerű reakciót, amikor valaki egy számára új állítást, találmányt, módszert rögtön elutasít anélkül, hogy kicsit is elgondolkodna rajta. Ezzel találta szembe magát Semmelweis is, amikor bizonyította, és megpróbálta felhívni kollégái figyelmet a klórmeszes kézmosás fontosságára.

A sajtótájékoztató után koszorút helyeztek el Semmelweis Ignác sírjánál

Fotó: Ujvári Sándor

Majd hozzátette a musical különös műfaji meghatározásáról – majdnem morbid –, hogy azért „majdnem”, mert mégsem az… A morbid jelentése abnormális, torz és Semmelweis élete – különösen az utolsó 8 esztendő – valóban ilyen állapot felé sodródott, de rengeteg volt benne a jókedv, a vidámság és a darabot is végig kísérő szerelem.

A premier időpontjáról a szerzőpáros mindössze annyit mondott, hogy legkorábban 2026 késő tavaszán láthatjuk majd.

A sajtótájékoztató végén Lezsák Sándor és Szikora Róbert, Varga Benedekkel, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatójával közösen koszorút helyezett el Semmelweis Ignác sírjánál.