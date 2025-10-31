Prima hangulatban a vármegye – Javában zajlanak a jubileumi, 20. Bács-Kiskun vármegyei Prima gála előkészületei

A közel kétszáz vendég között természetesen ott lesz a tíz kategóriagyőztes is, közülük kerül majd ki az est három Prima díjasa, valamint a Közönségdíj nyertese. A meghívottak soraiban helyet kapnak a vármegye meghatározó vállalatainak vezetői, a helyi vállalkozók, valamint a települések és Kecskemét város vezető tisztségviselői és országgyűlési képviselői is.

A gála szervezője, a VOSZ Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete idén is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a díjátadó ne csupán az elismerések átadásáról szóljon, hanem a helyi kulturális értékek, tehetségek és hagyományok bemutatásáról is.

A Bács-Kiskun vármegyei Prima díjat 2005-ben adták át először, amikor a vármegye az elsők között csatlakozott a Demján Sándor által megálmodott kezdeményezéshez. Az azóta eltelt két évtizedben mind a 19 vármegye bekapcsolódott a programba, amelynek célja, hogy elismerje a tudomány, az oktatás, a művészet, a sport és a média területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyiségeket. Az idei díjazottakkal együtt majd 60 kiválóság büszkélkedhet Prima címmel a vármegyében, amit további Közönségdíjak és Különdíjak egészítenek ki.

Napjainkban még nagyobb értéke van a maradandó teljesítményeknek. Minden változik körülöttünk, de a Prima díjak azoknak szólnak, akiknek munkája időtálló, és akik példát mutatnak a közösségünk számára

– fogalmazott Weninger Richárd, a VOSZ vármegyei elnöke.

A vármegye vállalkozói idén is összefogtak, hogy támogassák a nemes ügyet: a Prima díjak finanszírozása teljes mértékben helyi cégek, vállalatok és vállalkozók hozzájárulásaiból valósul meg. A gála immár 20 éve a térség egyik legnívósabb eseménye, amely rangot és valódi elismerést jelent minden kategóriagyőztes számára.

A www.primadij.hu oldalon jelenleg is zajlik a közönségszavazás a tíz jelölt között. A szavazók naponta, akár több eszközről is leadhatják voksukat, és a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz az idei év Közönségdíjasa, a három Prima díjas mellett.