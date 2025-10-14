Ökölvívó tornát rendeztek a Hungarikum Ligetben 

Fotó: Magyar Péter / Forrás: Rangos mérkőzéseket láthatott a közönség

A több mint 30 mérkőzést felvonultató rendezvényen voltak teljesen kezdők, azaz első meccsesek, néhány éve bokszolók, az utolsó mérkőzéseken pedig már egészen komoly csatákat is láthatott a szép számú közönség. Egy valami azonban mindegyiken azonos volt – a sport, a becsületes, tisztességes játék iránti tisztelet – hangsúlyozta Simon Zoltán, a rendezvény szervezője.

Elmondta, a versenyre érkeztek Kecskemétről, Tiszakécskéről, Kalocsáról, Tiszaalpárról, Mezőtúrról, Dunaújvárosból, Oroszlányból, Szegedről és természetesen nem hiányozhattak a helyi, azaz a lakiteleki Tisza Zoli bácsi versenyzői sem. A torna színvonala, valamint közösségépítő ereje alapján mindenki várja a folytatást, azaz jövőre ugyanitt – így köszöntek el egymástól a vendégek – tette hozzá Simon Zoltán.