október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

2 órája

Ökölvívó tornát rendeztek a Hungarikum Ligetben 

Címkék#ökölvívás#sport#Hungarikum Liget

Második alkalommal rendezték meg Hungarikum Liget Ökölvívó tornát Lakiteleken. A Kárpátia Rendezvényházban a jövő reménységei mérték össze tudásukat a közelmúltban. 

PR cikk
Fotó: Magyar Péter / Forrás: Rangos mérkőzéseket láthatott a közönség

A több mint 30 mérkőzést felvonultató rendezvényen voltak teljesen kezdők, azaz első meccsesek, néhány éve bokszolók, az utolsó mérkőzéseken pedig már egészen komoly csatákat is láthatott a szép számú közönség. Egy valami azonban mindegyiken azonos volt – a sport, a becsületes, tisztességes játék iránti tisztelet – hangsúlyozta Simon Zoltán, a rendezvény szervezője. 

Fotó: Magyar Péter

Elmondta, a versenyre érkeztek Kecskemétről, Tiszakécskéről, Kalocsáról, Tiszaalpárról, Mezőtúrról, Dunaújvárosból, Oroszlányból, Szegedről és természetesen nem hiányozhattak a helyi, azaz a lakiteleki Tisza Zoli bácsi versenyzői sem. A torna színvonala, valamint közösségépítő ereje alapján mindenki várja a folytatást, azaz jövőre ugyanitt – így köszöntek el egymástól a vendégek – tette hozzá Simon Zoltán. 

Fotó: Magyar Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu