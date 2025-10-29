Keresztféléves mesterképzések a Dunaújvárosi Egyetemen

Az intézmény két mesterképzése:

1. Gépészmérnöki (MSc) – Innováció és szakmai fejlődés

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik magas szintű elméleti tudással és gyakorlati kompetenciákkal rendelkeznek.

2. Tanár-mérnöktanári mesterszakok – Hivatás a jövő mérnökeinek képzésében

Ez a szakirány azoknak releváns, akik szeretnék műszaki tudásukat átadni a jövő generációjának és képesek közép-, illetve felsőfokú oktatási intézményekben műszaki tantárgyak oktatására, gyakorlati ismeretek hatékony közvetítésére.

Jelentkezési határidő: november 15.

Ponthatárok kihirdetése: következő év januárjának második fele

További információkért látogass el a https://www.felvi.hu/ valamint a https://www.uniduna.hu/hallgatoknak/kepzeseink-hallgatok oldalra.

A jövő tudását ma képezzük! Jelentkezz a Dunaújvárosi Egyetemre!