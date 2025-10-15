október 15., szerda

Jótékonysági szüreti mulatságot tartottak a Hungarikum Ligetben

Címkék#Lakiteleki Ifjúsági Tánccsoport#Hungarikum Liget#szüret

Jótékonysági, őszköszöntő szüreti felvonulást és mulatságot tartottak a közelmúltban Lakiteleken a Szivárvány Óvoda szülői munkaközössége szervezésében.

PR cikk

A hagyományőrző esemény látványos felvonulása és a táncbemutatók minden évben nagy sikert aratnak. Idén is bemutatták néptánctudásukat a helyi óvodások, fellépett a Kösöntyű Néptánccsoport, illetve a Lakiteleki Ifjúsági Tánccsoport is. A táncbemutatók után kocsikra, hintókra és traktorokra szálltak a csőszpárok és a menetet kísérők. A felvonuláson 22 fogat, 12 lovas, valamint 10 feldíszített traktor vett részt. A menet a település több pontján, így a Hungarikum Ligetben is megállt, ahol szintén színvonalas táncbemutatóval kedveskedtek a vendégeknek. A nap jótékonysági bállal zárult, amit a Hungarikum Liget Lakodalmas Házában tartottak. A jótékonysági bál bevételét az óvodások javára fordítják a szervezők. 

Jótékonysági szüreti mulatságot tartottak a Hungarikum Ligetben 

Fotók: Magyar Péter

 

