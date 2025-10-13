Fókuszban a karrier: Egyetlen döntés választ el életed lehetőségétől!

Forrás: Tempus Közalapítvány

A Pannónia Ösztöndíjcsaládot Magyarország Kormánya hívta életre azzal a céllal, hogy a legkiválóbb magyar fiatalok a világ vezető egyetemein tanulhassanak, majd tudásukat itthon Magyarország jövőjének szolgálatába állíthassák.

A Pannónia Ösztöndíjcsalád három pillérből áll, amelyek különböző élethelyzetű, de közös elkötelezettségű fiatalokat támogatnak: azokat, akik itthon tanulnak, de a világra nyitnának (Pannónia Ösztöndíjprogram, a Pannónia Kiválósági Ösztöndíj) – és azokat is, akik már a világ élvonalába tartozó egyetemeken folytatják tanulmányaikat (Stipendium Peregrinum).

A Pannónia Ösztöndíjprogram azoknak a hallgatóknak nyújt támogatást, akik magyar egyetemen tanulnak, de hosszabb-rövidebb ideig részképzés keretében szeretnének külföldön tapasztalatot szerezni. A Pannónia Kiválósági Ösztöndíj ugyancsak a részképzést támogatja a világ 250 legjobb egyetemének egyikén. A Stipendium Peregrinum pedig azokat a kimagasló tehetségű magyar fiatalokat támogatja, akik a világ 100 legjobb egyetemének egyikére nyertek teljes képzésre felvételt.

A Pannónia Ösztöndíjprogram – Világot látni, hazatérni

A Pannónia Ösztöndíjprogram az elmúlt akadémiai tanévben hihetetlen sikert aratott, több mint 8000 magyar résztvevő fordult meg a világ szinte minden szegletében, a többi között a világ 100 legjobb egyetemén. A versenyképes anyagi támogatás és a teljes kreditelismerés mellett a program széleskörű választási lehetőséget kínál a rövid, néhány napos utazásoktól egészen a teljes képzés elvégzéséig.

Miért érdemes a hallgatóknak a világra nyitni a Pannónia Ösztöndíjprogram segítségével? Mert az eddigi ösztöndíjasok olyan páratlan globális hálózatot és tudást szereztek, ami felbecsülhetetlen érték lehet a munkaerőpiacon.

Életemben először egy másik kontinensen – egy gyermekkori álom megvalósulása

Czirják Janka, a Semmelweis Egyetem frissen végzett orvostanhallgatója a Pannónia Ösztöndíjprogram segítségével valósította meg gyermekkori álmát, hogy eljusson Amerikába. Két hónapot töltött Buffalo-ban, ahol a gyermekgyógyászat és szülészet-nőgyógyászat gyakorlatait végezte el.