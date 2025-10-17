Elindult a várva várt közönségszavazás – köztük vannak 2025 Prima díjasai

Az országos Prima Primissima mintájára Bács-Kiskun vármegyében immár 20 éve ismerik el azokat a kiváló személyiségeket, akik a tudomány, a kultúra vagy a sport valamely területén kimagasló teljesítményükkel, értékteremtő munkájukkal közösségük példaképeivé váltak.

A jelöltek mindannyian kötődnek a vármegyénkhez: akadnak közöttük országosan ismert alkotók, és olyanok is, akik elsősorban helyi közösségükben tevékenykednek példamutatóan. Közös bennük, hogy munkájukat megbecsülés övezi, és méltónak tartják őket a kitüntetésre.

A 2025. évi Prima kategóriagyőztesei

Magyar irodalom: Háló Gyula (Kiskőrös)

Háló Gyula (Kiskőrös) Magyar színház-, film- és táncművészet: Sára Bernadette (Kecskemét)

Sára Bernadette (Kecskemét) Magyar képző- és iparművészet: Szentgyörgyi Erika (Kecel)

Szentgyörgyi Erika (Kecel) Magyar tudomány: Cserényi Gyula (Kecskemét)

Cserényi Gyula (Kecskemét) Magyar oktatás és köznevelés: Váczi Nikolett (Jakabszállás)

Váczi Nikolett (Jakabszállás) Magyar építészet: Horváth Szilárd (Kecskemét)

Horváth Szilárd (Kecskemét) Magyar ismeretterjesztés és média: Molnár H. Boglárka (Kecskemét)

Molnár H. Boglárka (Kecskemét) Magyar népművészet és közművelődés: Schneider Péterné (Harta)

Schneider Péterné (Harta) Magyar sport: Ludvigh Zoltán (Kecskemét)

Ludvigh Zoltán (Kecskemét) Magyar zeneművészet: Radics Sándor (Kecskemét)

A kategóriagyőztesek mind részt vesznek a közönségszavazáson, amely október 17-től elérhető a primadij.hu oldalon.

A legtöbb szavazatot kapó jelölt nyeri el az 500 000 forint pénzjutalommal és bronz Prima-szoborral járó Prima Közönségdíjat.

A szavazás során bárki leadhatja voksát kedvencére – a rendszer eszközönként napi egy szavazatot engedélyez, így a támogatás akár minden nap megismételhető a szavazás lezárásáig.