Elindult a várva várt közönségszavazás – köztük vannak 2025 Prima díjasai
A VOSZ Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete kihirdette annak a tíz kategóriának a győzteseit, akik közül novemberben három Prima-díjast és egy Közönségdíjast választanak majd a Jubileumi Prima Gálán.
Az országos Prima Primissima mintájára Bács-Kiskun vármegyében immár 20 éve ismerik el azokat a kiváló személyiségeket, akik a tudomány, a kultúra vagy a sport valamely területén kimagasló teljesítményükkel, értékteremtő munkájukkal közösségük példaképeivé váltak.
A jelöltek mindannyian kötődnek a vármegyénkhez: akadnak közöttük országosan ismert alkotók, és olyanok is, akik elsősorban helyi közösségükben tevékenykednek példamutatóan. Közös bennük, hogy munkájukat megbecsülés övezi, és méltónak tartják őket a kitüntetésre.
A 2025. évi Prima kategóriagyőztesei
- Magyar irodalom: Háló Gyula (Kiskőrös)
- Magyar színház-, film- és táncművészet: Sára Bernadette (Kecskemét)
- Magyar képző- és iparművészet: Szentgyörgyi Erika (Kecel)
- Magyar tudomány: Cserényi Gyula (Kecskemét)
- Magyar oktatás és köznevelés: Váczi Nikolett (Jakabszállás)
- Magyar építészet: Horváth Szilárd (Kecskemét)
- Magyar ismeretterjesztés és média: Molnár H. Boglárka (Kecskemét)
- Magyar népművészet és közművelődés: Schneider Péterné (Harta)
- Magyar sport: Ludvigh Zoltán (Kecskemét)
- Magyar zeneművészet: Radics Sándor (Kecskemét)
A kategóriagyőztesek mind részt vesznek a közönségszavazáson, amely október 17-től elérhető a primadij.hu oldalon.
A legtöbb szavazatot kapó jelölt nyeri el az 500 000 forint pénzjutalommal és bronz Prima-szoborral járó Prima Közönségdíjat.
A szavazás során bárki leadhatja voksát kedvencére – a rendszer eszközönként napi egy szavazatot engedélyez, így a támogatás akár minden nap megismételhető a szavazás lezárásáig.