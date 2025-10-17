október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Elindult a várva várt közönségszavazás – köztük vannak 2025 Prima díjasai

Címkék#Príma díj#tudomány#kultúra

A VOSZ Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete kihirdette annak a tíz kategóriának a győzteseit, akik közül novemberben három Prima-díjast és egy Közönségdíjast választanak majd a Jubileumi Prima Gálán.

PR cikk
Elindult a várva várt közönségszavazás – köztük vannak 2025 Prima díjasai

Az országos Prima Primissima mintájára Bács-Kiskun vármegyében immár 20 éve ismerik el azokat a kiváló személyiségeket, akik a tudomány, a kultúra vagy a sport valamely területén kimagasló teljesítményükkel, értékteremtő munkájukkal közösségük példaképeivé váltak.

 

A jelöltek mindannyian kötődnek a vármegyénkhez: akadnak közöttük országosan ismert alkotók, és olyanok is, akik elsősorban helyi közösségükben tevékenykednek példamutatóan. Közös bennük, hogy munkájukat megbecsülés övezi, és méltónak tartják őket a kitüntetésre.

 

A 2025. évi Prima kategóriagyőztesei

  • Magyar irodalom: Háló Gyula (Kiskőrös)
  • Magyar színház-, film- és táncművészet: Sára Bernadette (Kecskemét)
  • Magyar képző- és iparművészet: Szentgyörgyi Erika (Kecel)
  • Magyar tudomány: Cserényi Gyula (Kecskemét)
  • Magyar oktatás és köznevelés: Váczi Nikolett (Jakabszállás)
  • Magyar építészet: Horváth Szilárd (Kecskemét)
  • Magyar ismeretterjesztés és média: Molnár H. Boglárka (Kecskemét)
  • Magyar népművészet és közművelődés: Schneider Péterné (Harta)
  • Magyar sport: Ludvigh Zoltán (Kecskemét)
  • Magyar zeneművészet: Radics Sándor (Kecskemét)

A kategóriagyőztesek mind részt vesznek a közönségszavazáson, amely október 17-től elérhető a primadij.hu oldalon.

A legtöbb szavazatot kapó jelölt nyeri el az 500 000 forint pénzjutalommal és bronz Prima-szoborral járó Prima Közönségdíjat.

A szavazás során bárki leadhatja voksát kedvencére – a rendszer eszközönként napi egy szavazatot engedélyez, így a támogatás akár minden nap megismételhető a szavazás lezárásáig.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu