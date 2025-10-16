október 16., csütörtök

Bővül a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat – Szakmai Nap a Hungarikum Ligetben

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány több mint 30 évnyi szakmai tapasztalata és számos sikeres együttműködése alapján 2021-ben elindította a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatot, amely azóta folyamatosan bővül. Az elmúlt napokban a határokon átnyúló hálózat tagjai szakmai napot tartottak a Hungarikum Ligetben, ahol egyrészt az idei év eredményeiről számoltak be, másrészt megosztották jövőbeli terveiket is.

Lezsák Sándor is értékelte a hálózat munkáját

Negyven szervezet részvételével zajlott a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat tagjai, illetve a Szórványkollégiumok és iskolák program résztvevőinek szakmai napja a Hungarikum Ligetben. A találkozón a résztvevők prezentációk segítségével mutatták be egymásnak eddigi munkájukat és jövőbeli terveiket – tájékoztatta lapunkat dr. Sütő Linda, a hálózat szakmai vezetője. Elmondta, a rendezvény során nyolc sikeresen működő közösségépítő jó gyakorlatot ismerhettek meg és dolgozhattak fel a résztvevők műhelymunka keretében.

A szakmai nap zárásaként Lezsák Sándor, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke értékelte a Népfőiskolai Hálózat eddigi munkáját. Hangsúlyozta, hogy a Szórványkollégiumok és a Hálózat közötti együttműködés rendkívül sikeres, és ezt a jövőben még tovább kell erősíteni. A cél, hogy a Kárpát-medence egészét lefedjék a hálózattal, és bővítsék a szórványiskolák számát. Emellett továbbra is folytatják az együttműködést erdélyi és kárpátaljai szórványiskolákkal, és hamarosan elindul a felvidéki és délvidéki szórványiskolák bekapcsolása is.

Lezsák Sándor arról is beszámolt, hogy nemrégiben Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is ellátogatott hozzájuk, és közösen egyeztettek a délvidéki szórványiskolák csatlakozásáról.

Emellett a következő évek eseményeit is bejelentették. 2026. január 17-én Lakiteleken kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat, a Szórványkollégiumok és iskolák tagjainak első sakkversenye. A versenyhez kapcsolódóan minden szervezet sakkkészleteket kapott ajándékba, hogy előkészítsék a házi bajnokságokat.

Továbbá, 2026. február 20-21-én Lakiteleken rendezik meg az Ördöglakat Fesztivált is. A sikeres rendezés érdekében minden szervezet egy-egy ördöglakat készletet kapott, amelyet felhasználhatnak gyakorlásra, illetve házi bajnokságok szervezésére, hogy végül a legjobbak a lakiteleki fesztiválon mérhessék össze tudásukat. 

 

