A szavazás tétje a Közönségdíj sorsa – Ki lesz a 2025. évi Prima közönségkedvenc?

Nagy lendülettel indult a 2025. évi Bács-Kiskun Vármegyei Prima Díj közönségszavazása. A www.primadij.hu oldalon leadott voksok döntik el, hogy ki lesz a vármegye közönségkedvenc Prima jelöltje, aki a rangos, jubileumi gálán átveheti a Prima Közönségdíjat.

A tét nem csekély, hiszen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) által alapított elismerés közönségdíjasa nettó 500.000 forint pénzjutalomban részesül. A vármegyei Prima Díj immár 20. alkalommal kerül átadásra, és mára a térség egyik legfontosabb kulturális, tudományos és közéleti eseményévé nőtte ki magát. A díj célja, hogy elismerje azokat a kimagasló teljesítményt nyújtó személyiségeket, akik munkájukkal Bács-Kiskun vármegye hírnevét öregbítik.

A tíz kategóriában – a tudománytól a művészeteken át a sportig – jelölt kiválóságok közül idén is a VOSZ vármegyei elnöksége választja ki a három Prima díjast, akik fejenként 2 millió forint pénzjutalmat és a bronz Prima-szobrot vehetik majd át.

A közönségdíj azonban teljes mértékben az online szavazók kezében van: bárki voksolhat kedvencére eszközönként, naponta egyszer egészen november 23. éjfélig. A primadij.hu oldalán bemutatott jelöltek idén is hatalmas érdeklődést váltottak ki – naponta szavazatok ezrei érkeznek a vármegye leginspirálóbb személyiségeire.

A szavazás lezárását követően a voksokat összesítik, de a végeredményre még várni kell: a Prima Közönségdíjas nevét csak a gálaest fényében, a díjátadó ünnepségen hirdetik ki.

A várva várt Bács-Kiskun Vármegyei Prima gála 2025. novemberében kerül megrendezésre a kecskeméti Four Points by Sheraton elegáns dísztermében. Az est során fény derül arra, kik lesznek az idei év vármegyei Primái, és ki nyeri el a közönség szeretetét megtestesítő elismerést.

Érdemes naponta szavazni a kedvenc jelöltre, hiszen minden egyes kattintás közelebb viheti őt a 2025. évi Prima Közönségdíj elnyeréséhez.